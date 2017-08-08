Влітку дні здаються такими довгими, що хочеться встигнути все і навіть більше. А ще виникає нестримне бажання надолужити те, на що так бракує часу зазвичай: дочитати книжку, яка вже місяць сумує на полиці, додивитися серіал англійською, нарешті почати бігати зранку чи зайнятися саморозвитком. І саме тоді у пригоді стають книжки, які по собі залишають не лише приємний післясмак, а й порцію мотивації.

Пропонуємо добірку з трьох книг, авторки яких на власному прикладі знають, як важливо повірити в себе й крок за кроком йти до мети. Бо в кожному з нас є щось особливе – варто лише відкрити себе новому.

Елізабет Ґілберт «Велика магія: творче життя без страху» Елізабет Ґільберт – авторці гучного бестселера «Їсти, молитися, кохати» – непросто було перевершити себе і написати щось не менш вражаюче й сильне. Але, здається, вона це зробила. «Велика магія» – сьома книжка американської письменниці, журналістки й публіциста, що нещодавно вийшла в українському перекладі у «Видавництві Старого Лева» (переклала Ганна Лелів). Цього разу Ґілберт ділиться власним поглядом на творчість. Книжка складається з шести розділів – Мужність, Чари, Дозвіл, Наполегливість, Довіра, Божественність – і торкається не лише творчих аспектів, але й світоглядних.

Страх – це природна річ, і боятися невідомого, того, що за межами «зони комфорту», цілком закономірно. Однак там, де є страх, там замало простору для творчості. І Ґільберт переконана, що знає, як дати цьому раду. Щиро, мудро, дотепно й без надмірного моралізаторства вона на реальних прикладах розказує про те, як потоваришувати зі своїми страхами і знайти сміливість наважитися на те, що робить вас щасливими – якщо ви любите щось робити/творити, все інше немає жодного значення. Адже з творчого життя ніколи не зникає велика магія!

«Ви маєте всередині себе заховані скарби – незвичайні скарби – і я їх маю, і кожен довкола нас. Щоб добути їх на світ, потрібні зусилля, віра, зосередженість, сміливість, години відданої праці, а годинник цокає, а планета крутиться, і ми просто не маємо часу на всілякі дріб’язкові думки».

Джулія Кемерон «Шлях митця. Духовна дорога до примноження творчості» Джулія Кемерон – авторка кількох бестселерів із розвитку творчих здібностей, – як і Елізабет Ґілберт, переконана, творче начало є в кожному. Питання лише в тому, як глибоко ми його в собі «поховали» і чому. «Шлях митця» – світовий бестселер, перекладений десятками мов (українською його переклала Тетяна Савчинська, а видало «Видавництво Старго Лева»). Численні письменники, художники, скульптори, менеджери, бізнесмени з усього світу не приховують, що ця книжка змінила їхні життя. Зрештою, та ж Елізабет Ґілберт каже, що, саме завдяки «Шляху митця» і курсу Кемерон вона написала «Їсти, молитися, кохати».

«Шлях митця» – це випробуваний роками викладацької діяльності авторський курс, розрахований на 12 тижнів практичних занять і спрямований на те, щоб «відкрити шлюзи», що стають на заваді творчому розвиткові. Кемерон повертається до наших «витоків» і намагається пояснити, звідки беруться страх поразки і невпевненість у собі. Крім того, вона прагне будь-що зруйнувати «міфи», якими обросли творчі професії.

«Мистецтвом за світло не заплатиш» – одне з тих безпідставних тверджень, якими батьки відмовляють дітей від творчих професій. Усі ці упередження, нав’язані чи то суспільством, чи родиною, у комплекті із власними комплексами авторка іменує «Цензором». Головною ж зброєю проти нього Джулія Кемерон висуває ранкові сторінки і творчі побачення. «Шлях митця» допоможе не лише віднайти дорогу до творчого «я», але й подолати страхи, приборкати внутрішнього критика – і нарешті почати втілювати свої мрії.

«Ми говоримо, нібито боїмося, що нас спіткає невдача, проте значно більше нас лякає можливість успіху».

«12 неймовірних жінок про цінності, які творять людину» (проект Мар’яни Савки) Засновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева», талановита письменниця й успішна бізнес-леді Мар’яна Савка, як ніхто, знає, як це поєднувати роботу, творчість, виховання маленького сина й при цьому знаходити час для втілення суспільно важливих проектів. На власному прикладі ця тендітна й водночас дуже смілива жінка доводить, що починати ніколи пізно і що крапля в океані не така вже й непомітна.

У 2016 році Мар’яна Савка ініціювала проект «12 неймовірних жінок про цінності, які творять людину». Щомісяця протягом року письменниця запрошувала до публічної розмови одну з героїнь. Її гості – жінки, яких вона вважає «унікальними людьми і цікавими співрозмовницями, бо їхнім думкам по-справжньому довіряє». Серед них такі відомі українцям особистості, як Ольга Герасим’юк, Ірма Вітовська, Лариса Денисенко, Соломія Чубай, Олександра Коваль, Наталка Іваничук, Олександра Бакланова, Юлія Міщенко, Ірина Подоляк, Зоя Казанжи, Ірина Снітинська, Людмила Зубко. Саме ці жінки з активною громадянською позицією, на думку Мар’яни Савки, є виразниками цінностей, про які важливо сьогодні говорити публічно.

Рівність, справедливість, незалежність, любов, милосердя, толерантність, вдячність для когось не лише гарні слова, а життєві константи, без яких неможливо збудувати «здорове» суспільство. Кожне інтерв’ю, з одного боку, дуже особистісне, сповнене принципів і власного досвіду співрозмовниць. Водночас книжка увібрала в собі багато життєвої мудрості і близьких кожному істин, про які часом забуваємо у щоденній гонитві. Усі героїні не лише говорять – вони діють і впевнено постають проти того, що нас усіх вбиває, – байдужості. Чим і надихають на власні звершення.

«Все, що ти любиш, напевно, вартує того, щоби бути за це вдячним».

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