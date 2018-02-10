Вот и закончился долгожданный первый полуфинал отбора на Евровидение-2018! Кто прошел в финал Национального отбора из первой девятки? Каковы результаты голосования от 10.02.2018? Об этом в нашем материале!

Все телезрители, а также зрители онлайн-трансляции отбора на Евровидение-2018 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.

Первый полуфинал отбора на Евровидение-2018 в Украине открыл певец CONSTANTINE с песней «Місто». Члены жюри оценили выступление артиста в 7 баллов, а зрители — в 2.

Вторым выступил Сергей Бабкин с композицией «Крізь твої очі». От судей певец получил 8 баллов, от зрителей — 4.

LAUD с песней «Waiting» выступил следующим. Он получил от судей 9 баллов, от зрителей — 7.

Далее показала свой номер группа KAZKA c композицией «Дива». Коллектив получил 4 балла от судей и 5 от зрителей.

Группа The ВЙО спела песню «Нга Нга». Жюри отдало коллективу 2 балла, зрители — 1.

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Вскоре зрители и жюри Нацотбора на Евровидение-2018 увидели выступление участников группы KOZAK SYSTEM с песней «Mamai». Они получили от жюри 1 балл, от зрителей — 3.

Певица VILNA выступила в первом полуфинале под номером 7, исполнив песню «Forest song». Ей жюри поставило 3 балла, зрители — 9.

Участники группы Pur:Pur исполнили свою конкурсную песню «Fire» предпоследними. Их выступление жюри оценило в 6 баллов, зрители в 6.

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 в Украине закрыла группа The Erised с песней «Heroes». Она получила от судей 5 баллов, от зрителей — 8.

Итак, по результатам голосования судей и зрителей от 10.02.2018 в финал проходят VILNA, The Erised, LAUD !

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 17 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.