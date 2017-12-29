Как встретить Новый год 2018 по фэн-шуй

Хозяйкой 2018 года по китайскому календарю будет желтая земляная Собака. Как встретить Новый год, чтобы привлечь к себе и своей семьи удачу? Читайте в нашем материале о новогодней ночи по фэн-шуй.

2018 пройдет под эгидой желтой земляной Собаки. Если вы хотите, чтобы тотемное животное способствовало вам в течение года, правильно обустройте свой дом и накройте стол по всем правилам фэн-шуй.

Новогодний интерьер по фэн-шуй

Китайские ученые уверены, чтобы направить хорошую энергию в правильное русло в вашем доме, нужно правильно расположить все предметы в комнатах. Сначала начните с елки. Прежде всего определитесь, чего больше всего вам хочется достичь в следующем году: достатка, семейного счастья и здоровья. Отталкиваясь от своих желаний, планируйте место под зеленую красавицу.

Карьеристам нужно обратить внимание на северную часть комнаты.

Северо-восточная — улучшает умственную деятельность, помогает приобрести мудрость в новом году.

Восточный сектор — взаимопонимание в семье.

Юго-восточная часть комнаты отвечает за финансовое состояние семьи. Поэтому, если вам не хватает денег, разместите елку именно там.

За славу и признание соответствует южная сторона.

А вот юго-западный сектор поможет наладить отношения в браке.

Запад отвечает за пополнение семьи новыми членами.

Северо-западная часть помещения — для ценителей путешествий.

За здоровье всегда отвечает центр дома.

Кроме этого, нужно купить несколько тотемных фигурок Собаки и обставить ими квартиру. В доме должно быть уютно, поскольку хозяйка года — достаточно семейная и превыше всего ставит семейные ценности.

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Елочный декор

Еще одним важным элементом в предновогодней подготовке следует считать елочные украшения. Хвойную красавицу стоит наряжать всей семьей. Ни в коем случае нельзя при этом ссориться.

Среди игрушек отдавайте предпочтение желтым оттенкам и избегайте красного. Также на елку можно повесить шарики с китайскими иероглифами и традиционные китайские монетки с дырочками. Собака оценит, если вы самостоятельно сделаете игрушки из дерева, кожи или бумаги. Хозяйка 2018 не обидится, даже если вы шутливо украсите новогоднее дерево перчатками, носками или галстуками. Собаке понравится такая шутка.

Хорошим дополнением будет, если вы повесите на елку такие символические предметы, как: мешочки с кофейными зернами, символизирующие благополучие, колокольчики с зелеными бантиками — на успех и маленькие корзины с искусственными цветами, которые принесут вам достаток.

Новогодний стол

Стол обязательно должен быть нарядным. Поэтому его нужно застелить желтой или золотистой скатертью или цвета слоновой кости. Посуду лучше выбрать однотонную без лишних узоров и цветочков. Посреди стола по фэн-шуй нужно поставить белую свечу, украшенную елочными веточками. В полночь свечу зажгите и понаблюдайте за огнем. Если он будет гореть спокойно, то год будет удачным, если трещать и погаснет — ждите проблем. Однако перед этим проверьте квартиру на сквозняки, чтобы не строить свои выводы относительно пламя свечи на предположениях и не нервничать, если огонь погаснет из-за открытых окон.

Тщательно продумайте меню. Как известно, собака любит мясо и простую еду. Поэтому блюда должны быть максимально упрощены без необычных рецептов. На столе должно быть много мяса: птицы, свинины, индейки — на ваш вкус и кошелек. Можно также приготовить любимое блюдо холостяков — пельмени с мясной начинкой. Хозяйка года обязательно это оценит.

Полезные советы по фэн-шуй

Напоследок добавим несколько важных советов, которые помогут встретить Новый год 2018 как нельзя лучше.