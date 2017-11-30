Традиционным и универсальным подарком на Новый год будет все, что связано с его символом. Покровителем 2018-го станет желтая земляная Собака. Помимо всевозможных сувениров с этим преданным и симпатичным животным, можно преподнести в дар живого щенка. Впрочем, если вы не уверены, что получатель готов обзавестись питомцем, попробуйте найти идею в нашем списке оригинальных подарков. Что подарить на Новый год 2018 по знаку зодиака? Подсказки найдете в материале.

Овен

Практичные представители этого знака зодиака не оценят бесполезных безделушек. Лучше всего подойдут:

предметы, нужные в быту: кухонная техника и посуда, компьютерные принадлежности, наборы свечей;

подарки, связанные с профессиональной деятельностью: сертификаты на образовательные курсы или мастер-классы, тематические книги;

предметы, способные подчеркнуть статус: стильные очки, запонки, галстук.

Телец

Больше всего Тельцы ценят домашний уют и порядок буквально во всем. Им понравятся:

качественные наборы постельного белья, декоративные подушки, мягкий пушистый плед;

украшения для дома: вазы, икебаны, картины;

большой удобный ежедневник.

Также имеет смысл поинтересоваться у Тельца напрямую, что именно он хотел бы получить на Новый год. Он нейтрально относится к сюрпризам, поэтому с радостью расскажет, как ему угодить.

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Близнецы

Близнецы – бодрые и энергичные, им трудно усидеть на месте. Придутся по вкусу любые подарки, связанные с активным времяпровождением. К примеру:

спортивный инвентарь: рюкзак, аксессуары для фитнеса, умные часы и браслеты;

фотоаппарат или камера для запечатления важных моментов;

подарки по интересам: книги, настольные игры, скретч-карты.

Рак

Для рожденных в знаке Рака очень важен комфорт. В качестве презента на Новый год 2018 послужат:

абонементы в спа, на массаж или в салон красоты;

сувениры и декор для дома: статуэтки, растения, подсвечники, лампы с необычным дизайном;

билеты в театр или на концерт.

Лев

Самоуверенные Львы любят блистать и быть в центре внимания. Они по достоинству оценят подарки, которые помогут им сиять еще ярче:

аксессуары, ювелирные украшения и бижутерия;

сертификат в любимый магазин одежды;

духи и косметика;

необычные предметы интерьера.

Дева

Консервативные и серьезные Девы будут в восторге от всего, что поможет им в достижении поставленных целей. А вот безвкусных вещей они не потерпят. Подойдет:

сертификат на изучение иностранного языка;

поездка в выходные за границу;

Что-нибудь экзотическое, но практичное: набор тропических фруктов или заморских продуктов.

Весы

Чтобы вызвать у Весов восторг, лучше заморочиться не только с выбором подарка, но и с его упаковкой. Утонченные представители этого знака зодиака будут рады получить:

роскошный букет цветов;

коробку-сюрприз: соберите набор, который понравится получателю подарка (например, элитный алкоголь + кондитерские изделия + кофе или перчатки + шарф + ароматный чай);

подарки, сделанные своими руками.

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Скорпион

Скорпион всегда в курсе последних тенденций, поэтому вы не прогадаете, если преподнесете ему что-нибудь стильное и модное. Как вариант:

новые духи или косметика известных брендов;

аксессуары, украшения или дорогое белье;

стильные и практичные принадлежности для работы: ежедневники, органайзеры, ручки.

Кстати, в отличие от Тельцов, интересоваться у представителей этого знака, что именно они хотели бы получить на Новый год, не стоит. Скорпионы любят, когда их приятно удивляют.

Стрелец

В качестве новогоднего презента Стрельцу можно преподнести что-нибудь современное и необычное. Интересные решения:

гаджеты: экшн-камеры, аксессуары для компьютера или игровой приставки, очки виртуальной реальности;

предметы, связанные с путешествиями и туризмом;

экстремальные подарки: прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, катание на квадроциклах.

Козерог

Ориентируйтесь на основательные, полезные в хозяйстве вещи, однако не лишенные эстетики. На упаковку тратиться не стоит: Козерогу главное, что внутри. Обратите внимание на:

коллекционный алкоголь;

дорогие украшения для дома, например, статуэтки из настоящего фарфора;

качественные аксессуары: перчатки, кошелек, сумка из натуральной кожи.

Водолей

На Водолея произведут впечатление эффектные и яркие подарки. Подберите что-нибудь неординарное:

товары для рукоделия и занятий творчеством: наборы кистей и красок, все для скрапбукинга, заготовки для выжигания по дереву;

розыгрыши, квесты, билеты на развлекательные шоу;

необычные гаджеты для дома и кухни: USB-аксессуары, проектор для смартфона, аппарат для приготовления кексов или попкорна.

Рыбы

Чем порадовать рассудительных и спокойных рыб? Попробуйте подыскать полезный подарок, связанный с их стихией:

билеты в аквапарк или абонемент в бассейн;

искусственный мини-водопад, аквариум или настольный сад;

что-нибудь атмосферное: ароматическая лампа, ловец снов, набор для чайной церемонии.

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