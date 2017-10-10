СТБ начинает поиск участника, который представит Украину на самом масштабном песенном конкурсе «Евровидение-2018»! Музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта, имена членов жюри пока держатся в секрете.

Прием заявок стартует 10 октября 2017 года и продлится до 15 января 2018 года. Заполнить анкету для участия в предварительном отборе желающие могут ЗДЕСЬ.

Напомним, что к отбору допускаются исполнители, которые на момент заполнения анкеты или участия в 1-м этапе достигли 16-летнего возраста, обладают исключительными правами интеллектуальной собственности на песню. Детальнее правила проведения Национального отбора на «Евровидение-2018» читайте на сайте.

Прямые эфиры Национального отбора-2018 пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ. Состоится два полуфинала – 10 и 17 февраля и финал – 24 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.

Напомним, что в прошлом году победителем «Евровидения» стал португальский артист Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois», поэтому 63-й песенный конкурс будет проходить в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в Лиссабоне.