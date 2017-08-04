До старта осеннего сезона СТБ осталось меньше месяца, и зрителям уже не терпится увидеть на экранах премьерные выпуски любимых шоу телеканала. Но еще больше их интересует, как живут в перерыве между съемками любимые телезвезды. Специально для своих подписчиков в Facebook отдел диджитал промоушена CТБ подготовил уникальный подарок – влог-сериал «СТБ Stories» о приватной жизни ведущих канала.

Сюжет «СТБ Stories» строится на том, что с момента пробуждения и до самого вечера ведущий проводит в компании камеры, которая снимает каждое его движение.

— Это даже съемкой назвать сложно (в привычном понимании слова), потому что здесь нет ни одного постановочного кадра, нет дублей или прописанных реплик, — рассказывает руководитель отдела диджитал промоушена CТБ Анна Панова. – Мы просто проживаем один день вместе с нашим героем, фиксируя происходящее на камеру в режиме реального времени. Нам важно было сохранить в кадре естественную рабочую или домашнюю обстановку героя, чтобы у зрителя при просмотре «СТБ Stories» создалось ощущение, что это он провел целый день рядом с любимым ведущим.

Героями первой серии «СТБ Stories» стала семейная пара Марины и Вячеслава Узелковых. Строгие тренеры, не дающие поблажек своим подопечным в реалити о похудении «Зважені та щасливі», вне съемочной площадки оказались веселой парочкой, постоянно подшучивающей друг над другом и умеющей подурачиться вместе с детьми. В следующих сериях (пока их запланировано 6) появятся Маша Ефросинина, Эктор Хименес-Браво, Михаил Присяжнюк и другие.

— Вам же интересно, как наши звезды собираются по утрам и готовятся к съемке, устают ли они и как проводят свободное время, какие словечки используют в общении с близкими и как у них получается в такой трудный график встраивать детей и личную жизнь? Все это вы увидите в «СТБ Stories», — приоткрывает секреты Анна Панова. – Влог-сериалы очень активно набирают обороты в социальных медиа, и нам приятно осознавать, что в украинском сегменте СТБ первым выпустит подобный формат.

«СТБ Stories» будет выходить на официальной странице телеканала в Facebook

Хронометраж каждого выпуска – 10 минут.

Идея и реализация – Богдан Назаренко и Анна Федорук (отдел диджитал промоушена СТБ).

Увидеть первую серию «СТБ Stories» вы можете прямо сейчас!

