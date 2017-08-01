Узнайте по лунному календарю на август 2017 о том, какие дни в этом месяце будут особенно удачными, а когда не стоит решать важные дела или начинать что-то новое. Читайте лунный календарь на август 2017 в нашем материале и определите для себя удачные дни.

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Лунный календарь:

Растущая Луна: 1-6 августа

Полнолуние: 7 августа

Убывающая Луна: 8-20 августа

Новолуние: 21 августа

Растущая Луна: 22-31 августа

Самое благоприятное время для новых начинаний и важных дел — период растущей Луны и первые дни после Новолуния. Все начатые ранее дела, лучше всего завершить к Новолунию. После него — самое время запускать новые проекты, планировать доходы и расходы, заключать сделки, подписывать договора и начинать ремонт. А если вы хотите погасить кредит либо отдать долги — вам поможет убывающая Луна.

Благоприятные дни в августе 2017: 1, 2, 5, 12, 16, 17, 19, 23, 29, 30 августа.

Помните — самое сильное воздействие Солнца и Луны происходят в период Полнолуния, Новолуния и последней четверти Луны. В это время не стоит начинать новые проекты, заключать договора или ехать в путешествие.

Неблагоприятные дни в августе 2017: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25 августа.

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