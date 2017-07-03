Пять дней люди старшего поколения недоумевали, куда же подевалась вся молодежь? Кофейни, магазины, коворкинги пустовали, ведь в Киеве проходил самый масштабный музыкальный фестиваль Украины — Atlas Weekend 2017. Мы тоже там были — мартини пили, и готовы поделиться впечатлениями. Предупреждаем, все, что вы прочтете ниже – это личные наблюдений автора. Если они не совпадают с вашими, то…так бывает. Работа над ошибками

В этом году организаторы учли все ошибки предыдущего фестиваля и даже договорились с дождем, дабы он не лил как в 2016-м. А в субботу, когда вода с неба все-таки могла намочить посетителей, на входе Atlas Weekend всем желающим раздавали дождевики.

Если сравнивать с прошлым годом, толпы на входе практически не было, не считая «нулевого» дня Atlas Weekend. Бесплатный вход сделал свое дело, и на фестиваль приехал не только весь Киев, но и киевская область. Многих возмущал тот факт, что заходить на территорию со своим алкоголем нельзя. Это, конечно, недочет товарищи-организаторы Но, с помощью электронных браслетов, которые без проблем пополнялись у волонтеров и в специальных терминалах, можно было приобрести и еду, и выпивку. Пыль – это еще один повод для возмущений. В первый же день Atlas Weekend соцсети заполонили гневные посты о том, что на фестивале поднимается пыль во время безумных танцев. Ее бы прибил дождь, но на него мы жаловались в прошлом году, поэтому он обиделся и не пришел.

Прекрасный лайн-ап

В этом году Atlas Weekend растянули на пять дней! Как нам показалось, лучших артистов поставили в четверг-пятницу. Kasabian, Бумбокс, Onuka, Alex Clare, John Newman, The Prodigy, BrainStorm, Nino Katamadze & Insight – музыканты, ради которых не грех купить и абонемент. А вот в воскресенье, 2 июля, список был беднее, возможно, поэтому организаторы предложили всем обладателям браслетов-однодневок свободных вход.

Стоит отметить, что выступления музыкантов начинались вовремя. Зрителям не приходилось ждать начала концерта по два часа, как в прошлом году. Да и артисты, уверены, были этому рады.

Хотели, но не смогли порадовать своими хитами российские музыканты – Дельфин и Найк Борзов. Их не пустили в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. И если первый принял эту новость достойно, ведь закон есть закон, то обиде Борзова не было предела.

Музыканты Дельфина нашли выход из ситуации. Они выступила без своего лидера в режиме караоке: за спинами гостей организаторы установили экран, на который проецировались слова песен.

Подведя итоги, можем смело назвать Atlas Weekend 2017 лучшим в своей истории. Это первый музыкальный фестиваль Украины такого масштаба и такого качества хедлайнеров. К слову, организаторы Atlas Weekend объявили даты фестиваля на 2018 год, он состоится в период с 4 по 8 июля. Если вы пропустили его в этом году, то не повторяйте ошибку в следующем. Тем более, что абонементы уже в продаже!

Немного цифр Atlas Weekend 2017:

— За первые четыре дня фестиваль посетило 315 тысяч человек. Из них, 110 тысяч пришли на ВДНХ в «нулевой день» 28 июня.

— Atlas Weekend 2017 побил 60-летний рекорд посещаемости ВДНГ – столько людей одновременно здесь не находилось с 1958 года.

— За пять дней выступило около 200 артистов (в прошлом году — 130).

Карина Кищак