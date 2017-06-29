Наконец-то пришла пора домашних, сочных, налитых солнцем помидоров. Совершенно невозможно пройти мимо прилавка и не купить килограмм-другой. Или не сорвать хотя бы один помидор с собственного огорода. Но, увы, возможности человеческого организма не бесконечны и съесть все выращенные помидоры просто невозможно. И тогда на помощь придут наши рецепты. Как сделать томатную пасту в домашних условиях? Выбирайте рецепт на свой вкус в нашем материале.
Классическая томатная паста
Ингредиенты:
помидоры — 3 кг
репчатый лук — 2 головки
сахар — 100 г
уксус 6% — ½ стакана
соль по вкусу
вода ½ стакана
Способ приготовления:
Помидоры моем и удаляем подпорченные места и плодоножки. Разрезаем на половинки и складываем в эмалированную кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный лук, наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и тушим около 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Когда масса остынет — перетираем ее через сито. Должны остаться шкурки — их смело выбрасываем. Возвращаем на огонь пасту и тушим пока не уварится в 5 раз. При этом не забываем всё время помешивать, иначе она может пригореть. Добавляем сахар, соль, пробуем и корректируем вкус. Наливаем уксус, перемешиваем и сразу же заливаем пасту в предварительно простерилизованные банки и закатываем. Переворачиваем и укутываем банки в одеяло до полного остывания. Классическая томатная паста готова — без неё не обойдётся ни один борщ.
Томатная паста с яблоками
Ингредиенты:
помидоры — 1,5 кг
кислые очищенные яблоки — 300 г
лук — 1 большая головка
уксус яблочный — 50 мл
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
У помидоров вырезаем плодоножки, режем их на половинки и складываем в кастрюлю. Туда же добавляем нарезанные лук и яблоки. Ставим на маленький огонь, даем закипеть и варим около 20 минут. С помощью сита или блендера пюрируем нашу массу и возвращаем на огонь на 40 минут. За это время паста должна увариться в несколько раз. Не забываем помешивать. Добавляем соль, перец и сахар, пробуем на вкус и корректируем специями. Добавляем яблочный уксус и держим на огне еще 15 минут. Готовую томатно-яблочную пасту заливаем в тёплые, простерилизованные банки, закатываем и укутываем в одеяло до остывания. Такая паста отлично подойдет к мясным блюдам.
Острая томатная паста
Ингредиенты:
помидоры — 3 кг
лук — 500 г
молотый жгучий перец — 2 ч.л.
лавровый лист — 2 шт.
сахар — 200 г
горчичный порошок или семена — 2 ст.л.
можжевельник (по желанию) — 3-4 ягоды
уксус 6% — 200 мл
чёрный перец — 6 горошин
Способ приготовления:
Первым делом, помидоры нужно очистить от кожуры, для этого опускаем их сначала в кипяток и сразу же в холодную воду. Нарезаем помидоры на половинки, добавляем нарезанный лук, наливаем стакан воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Варим около 15 минут и пропускаем массу через сито. Уксус подогреваем, добавляем в него жгучий перец, можжевельник, черный перец и лавровый лист. Доводим до кипения, охлаждаем и переливаем к томатам. Увариваем нашу пасту в несколько раз, добавляем горчицу, сахар и соль. Кипятим и варим еще около 5 минут. Сразу же разливаем по стерилизованным банкам и отправляем под одеяло пока паста полностью не остынет. Такая острая томатная паста отлично подойдет для борща, солянки или супа харчо.
Пряная томатная паста в духовке
Ингредиенты:
помидоры -4 кг
соль — 4 ст.л.
молотый кориандр — 1 ч.л.
молотая корица — 1 ч.л.
молотый черный перец — 1 ч.л.
гвоздика — 10 палочек
зелень по вкусу — петрушка, кинза, сельдерей
Способ приготовления:
Помидоры режем на половинки, очищаем от подпорченных мест и складываем в сито, которое устанавливаем в кастрюле с кипящей водой. Варим около 10 минут. Через сито или с помощью блендера пюрируем томаты. Смешиваем массу с солью, переливаем в кастрюлю и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 2 часа. Периодически достаем, перемешиваем и проверяем густоту. Когда консистенция будет вас устраивать, добавляем специи. Зелень связываем в пучок и “топим” в соус. Возвращаем в духовку еще на полчаса. Зелень выбрасываем, она уже отдала весь свой аромат и вкус, пасту переливаем в простерилизованные банки, закатываем и прячем под одеяло, до остывания. Такой пряный соус отлично подойдет к борщу, гуляшу или мясу.
Аджика с хреном
Ингредиенты:
помидоры — 2 кг
сладкий перец — 1 кг
чеснок — 300 г
острый перец “чили” — 300 г
корень хрена — 300 г
уксус 9% — 150 г
соль -150 г
Способ приготовления:
Помидоры и перец моем, удаляем плодоножки и очищаем от семян. Томаты, хрен, чеснок, сладкий и острый перцы пропускаем через мясорубку, Добавляем уксус и соль, тщательно перемешиваем и сливаем жидкость. Получившуюся аджику разливаем по баночкам и закрываем обыкновенными капроновыми крышками. Хранить необходимо в холодильнике.
Приятного аппетита!