Наконец-то пришла пора домашних, сочных, налитых солнцем помидоров. Совершенно невозможно пройти мимо прилавка и не купить килограмм-другой. Или не сорвать хотя бы один помидор с собственного огорода. Но, увы, возможности человеческого организма не бесконечны и съесть все выращенные помидоры просто невозможно. И тогда на помощь придут наши рецепты. Как сделать томатную пасту в домашних условиях? Выбирайте рецепт на свой вкус в нашем материале.

Классическая томатная паста

Ингредиенты:

помидоры — 3 кг

репчатый лук — 2 головки

сахар — 100 г

уксус 6% — ½ стакана

соль по вкусу

вода ½ стакана

Способ приготовления:

Помидоры моем и удаляем подпорченные места и плодоножки. Разрезаем на половинки и складываем в эмалированную кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный лук, наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и тушим около 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Когда масса остынет — перетираем ее через сито. Должны остаться шкурки — их смело выбрасываем. Возвращаем на огонь пасту и тушим пока не уварится в 5 раз. При этом не забываем всё время помешивать, иначе она может пригореть. Добавляем сахар, соль, пробуем и корректируем вкус. Наливаем уксус, перемешиваем и сразу же заливаем пасту в предварительно простерилизованные банки и закатываем. Переворачиваем и укутываем банки в одеяло до полного остывания. Классическая томатная паста готова — без неё не обойдётся ни один борщ.

Томатная паста с яблоками

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг

кислые очищенные яблоки — 300 г

лук — 1 большая головка

уксус яблочный — 50 мл

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

У помидоров вырезаем плодоножки, режем их на половинки и складываем в кастрюлю. Туда же добавляем нарезанные лук и яблоки. Ставим на маленький огонь, даем закипеть и варим около 20 минут. С помощью сита или блендера пюрируем нашу массу и возвращаем на огонь на 40 минут. За это время паста должна увариться в несколько раз. Не забываем помешивать. Добавляем соль, перец и сахар, пробуем на вкус и корректируем специями. Добавляем яблочный уксус и держим на огне еще 15 минут. Готовую томатно-яблочную пасту заливаем в тёплые, простерилизованные банки, закатываем и укутываем в одеяло до остывания. Такая паста отлично подойдет к мясным блюдам.

Острая томатная паста

Ингредиенты:

помидоры — 3 кг

лук — 500 г

молотый жгучий перец — 2 ч.л.

лавровый лист — 2 шт.

сахар — 200 г

горчичный порошок или семена — 2 ст.л.

можжевельник (по желанию) — 3-4 ягоды

уксус 6% — 200 мл

чёрный перец — 6 горошин

Способ приготовления:

Первым делом, помидоры нужно очистить от кожуры, для этого опускаем их сначала в кипяток и сразу же в холодную воду. Нарезаем помидоры на половинки, добавляем нарезанный лук, наливаем стакан воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Варим около 15 минут и пропускаем массу через сито. Уксус подогреваем, добавляем в него жгучий перец, можжевельник, черный перец и лавровый лист. Доводим до кипения, охлаждаем и переливаем к томатам. Увариваем нашу пасту в несколько раз, добавляем горчицу, сахар и соль. Кипятим и варим еще около 5 минут. Сразу же разливаем по стерилизованным банкам и отправляем под одеяло пока паста полностью не остынет. Такая острая томатная паста отлично подойдет для борща, солянки или супа харчо.

Пряная томатная паста в духовке

Ингредиенты:

помидоры -4 кг

соль — 4 ст.л.

молотый кориандр — 1 ч.л.

молотая корица — 1 ч.л.

молотый черный перец — 1 ч.л.

гвоздика — 10 палочек

зелень по вкусу — петрушка, кинза, сельдерей

Способ приготовления:

Помидоры режем на половинки, очищаем от подпорченных мест и складываем в сито, которое устанавливаем в кастрюле с кипящей водой. Варим около 10 минут. Через сито или с помощью блендера пюрируем томаты. Смешиваем массу с солью, переливаем в кастрюлю и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 2 часа. Периодически достаем, перемешиваем и проверяем густоту. Когда консистенция будет вас устраивать, добавляем специи. Зелень связываем в пучок и “топим” в соус. Возвращаем в духовку еще на полчаса. Зелень выбрасываем, она уже отдала весь свой аромат и вкус, пасту переливаем в простерилизованные банки, закатываем и прячем под одеяло, до остывания. Такой пряный соус отлично подойдет к борщу, гуляшу или мясу.

Аджика с хреном

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

сладкий перец — 1 кг

чеснок — 300 г

острый перец “чили” — 300 г

корень хрена — 300 г

уксус 9% — 150 г

соль -150 г

Способ приготовления:

Помидоры и перец моем, удаляем плодоножки и очищаем от семян. Томаты, хрен, чеснок, сладкий и острый перцы пропускаем через мясорубку, Добавляем уксус и соль, тщательно перемешиваем и сливаем жидкость. Получившуюся аджику разливаем по баночкам и закрываем обыкновенными капроновыми крышками. Хранить необходимо в холодильнике.

Приятного аппетита!