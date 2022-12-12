Коли ми вдома. Разом до перемоги 18 серия от 12.12.2022 смотреть онлайн

Серия 18 | 12.12.2022 | Разом до перемоги

Смотрите онлайн СТБ Коли ми вдома. Разом до перемоги 18 серия от 12.12.2022 на сайте СТБ. Во время видеозвонка Олег заметил, что Насте кто-то постоянно пишет, и эти сообщения вызывают у его жены безудержную улыбку. Волонтер насторожился: неужели у любимой появился поклонник? Кто он? Узнайте правду прямо сейчас – смотрите ситком Коли ми вдома 2022.

Ревность Олега перешла на другой уровень, когда он приехал к Тарасу на Николаевщину. Оказалось, что воины больше не нуждаются в палатках, которые герой комедии Коли ми вдома. Разом до перемоги так долго искал и вез. Неужели Тарас предал друга и побратался с другими волонтерами? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги 18 серия от 12.12.2022 на сайте телеканала СТБ.

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