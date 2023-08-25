Майже одружені 2023 19 серія від 25.08.2023 дивитись онлайн

Серія 19 | 25.08.2023 | 2023

Історія про щире кохання, людські підступи та цінність довіри – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 19 серія від 25.08.2023.

Аллі Володимирівні завжди подобався наречений її доньки. Гліб був щирим, добрим та турботливим майбутнім зятем, який безумовно любив Евеліну. Проте один дивний випадок на річниці весілля тещі посадив перші ростки підозр. У серіалі Майже одружені 2023 на бенкет завітав двоюрідний брат Гліба Марк, який спитав його батьків. Це було дивно, адже батьки Гліба вже давно загинули, а Марк запевняв, що вони живі. Невже наречений брехав в очі всім навколо? Чи встигне Алла всього за тиждень розплющити очі доньці на його справжню сутність? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 19 від 25.08.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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