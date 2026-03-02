Премʼєри весни 2026 року на СТБ: всі премʼєри нового сезону

СТБ розпочинає сезон весна-2026: великі повернення та гучні прем’єри

Вдвічі більше «МастерШеф», нові суперматусі, другий сезон «Просто Надії» і таке довгоочікуване продовження «Кави з кардамоном» — які прем’єри підготував телеканал СТБ для глядачів цієї весни.

«МастерШеф», 17 сезон

З 7 березня, щосуботи та щонеділі о 19:00

Цієї весни «МастерШеф» повертає своїх з різних куточків світу, а на глядачів чекає подвійна порція улюбленого кулінарного телепроєкту.

Кулінари-аматори поспішають на кастинг з Японії, Кіпру, Італії та інших країн. Серед учасників, які прагнуть продемонструвати свій кулінарний талант та здійснити давню мрію будуть і наші герої-військові, які захищали нас на передовій.

Цього сезону на учасників чекає масштабний конкурс просто неба у парку Шевченка зі збором коштів, перегони на гольф-карі під час випробування, знайомство з українськими виноробами, майстерклас від переможниці 15-го сезону Ненсі та багато іншого. Аматори готуватимуть вишукані страви з акційних товарів з супермаркету, обиратимуть продукти для конкурсу на звичайному місцевому ринку та влаштують вечерю «любим хейтерам» проєкту.

Більшість страв нового сезону створюватимуть з доступних усім продуктів, відтак глядачі з легкістю зможуть повторити їх на власних кухнях і теж відчути себе мастершефами. Буде смачно та дуже цікаво!

Оцінюватимуть майстерність аматорів незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Імена двадцятки найкращих стануть відомі вже в перший тиждень.

Виробництво — Starlight Production.

«Супермама», 11 сезон

З 30 березня

Улюблене сімейне реаліті українських глядачів «Супермама» повертається в ефір з новими героїнями, їх історіями та викликами материнства. «Ми не обираємо батьків. Але ми обираємо, якими батьками бути!», — ці слова Дмитро Карпачов скаже матусям уже на першому фіналі, і вони стануть логлайном всього сезону.

Перший тиждень розпочне історія 30-річної косметологині Юлі, яка стала справжньою мамою для трирічного Алекса, якого біологічна мати залишила в сиротинці. Він її 11-та дитина, яку вона народила, але покинула. Юля не єдина прийомна мама у цьому сезоні. 32-річна Оксана теж взяла з інтернату двох дорослих дівчаток, «народила їх серцем», а біологічні батьки знущалися з них, принижували, били і годували їжею зі смітника. Оксана з чоловіком мріють заробити гроші на великий будинок і прихистити там 10 прийомних діток, адже в інтернатних закладах майже немає шансу на щасливе майбутнє.

Вперше за титул супермами змагатимуться дві рідні сестри. Але за титул чи досі за любов мами? Одна вважала себе маминою улюбленицею, інша — недолюбленою і покинутою. Як це вплинуло на їх життя, що думає про все це їх мама та що станеться на фіналі? Про це глядач дізнається вже з телеекрана. Як і про те, чим дитинство вплинуло на долю блогерки-мільйонниці Сімбочки, чому вона насправді розійшлася зі своїм чоловіком-співаком та який метод виховання обрала для їхньої спільної доньки Софії.

Своєю унікальною історією поділиться Ольга з Одеси, яка після народження третьої дитини зробила тубальну лігацію, аби більше не вагітніти, і через рік народила… ще двійню. Її випадок — один на тисячу!

Цього сезону матусі поїдуть в гості у зону відчуження — в Чорнобиль. Куштуватимуть страву, від якої одразу закохуєшся, і хмелітимуть не від «піна колади», а від гарячої розповіді однієї з матусь про свої перші стосунки з Віталієм Козловським. І це вже на першому ефірному тижні!

Ведучий — Дмитро Карпачов.

Виробництво — Starlight Production.

«Кава з кардамоном. Сила землі», прем’єра (8 серій)

З 30 березня, пн-чтв 20:00

Продовження однієї з найочікуваніших глядачами історії кохання. У другому сезоні костюмованої драми Анна постає сильною і незалежною жінкою, яка веде боротьбу за свою землю, сім’ю та свою честь. Нова сторінка її життя — це історія про кохання, яке не згасає, про материнство, вибір серцем і відстоювання власного дому, де почуваєш себе по-справжньому щасливим.

Історія забороненого кохання молодої Анни, відображена в першому сезоні «Кави з кардамоном», була знята за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону». «Кава з кардамоном. Сила землі» — це оригінальний погляд творчої команди проєкту про подальше життя Анни.

У ролях: Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева, Надія Хільська, Іван Довженко, Олена Хохлаткіна, Іван Білаш, Поліна Анро, Зоя Лавренюк та інші.

Виробництво Solar Media Entertainment в партнерстві з телеканалом СТБ, Київстар ТБ та за підтримки Держкіно України.

«Просто Надія», нова історія (16 серій)

Скоро

Історія першого сезону «Просто Надія» розповідає про маму 3-х дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії — стати успішною пекаркою-кондитеркою.

Другий сезон розпочнеться з таємниць, через які Надії та Максу доведеться боротися за власне щастя. Чи витримають почуття нові труднощі та випробування на вірність?

У ролях: Зоряна Марченко, Артемій Єгоров, Марк Дробот, Дар’я Петрожицька, Валентин Томусяк, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль та інші.

Виробництво — Starlight Production.

«Підміна», прем’єра (16 серій)

Скоро

Гостросюжетна мелодрама «Підміна» — це напружена історія про двох сестер-близнючок, чиї життя руйнує зрада. Коли успішна архітекторка опиняється у пастці без документів і можливості повернутися додому, її місце займає інша.

Пристрасть, обман і високі ставки — чи зможе героїня повернути своє життя, якщо її вже «підмінили»?

У ролях: Антоніна Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.

Виробництво — Starlight Production.

«К.О.Д.», новий сезон

Скоро

Цієї весни на телеканалі СТБ — довгоочікуване повернення спецпідрозділу «К.О.Д». Після гучних розслідувань минулого сезону команда криміналістично-оперативного департаменту готова до нових викликів. Тим більше, склад команди посилюється новими фахівцями, які мають привнести сучасні методи боротьби зі злочинністю. Хто ці люди та чи зможуть вони влитися у згуртований колектив?

Цього сезону особисті таємниці деяких улюблених героїв несподівано перетворяться на кримінальні справи. Злочинці стають хитрішими, а злочини заплутанішими. Від розслідувань на суші до складних операцій на воді «К.О.Д.» залишається єдиним шансом на справедливість.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук, Олексій Суровцев, Олександр Боднар, Ірина Мордусенко, Міла Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталія Телли, Альбіна Перерва, Маргарита Баласанян, Маркіян Мірошниченко, Олександр Греков, Станіслав Крушинський, Олена Вознесенська, Ірина Бубякіна, Руслан Коваль, Олександр Мавріц.

Виробництво — SPACE Production спільно з телеканалом СТБ.

«Лікарі», нові серії

Скоро

Продовження улюбленої історії про тих, хто щодня виборює життя, попри складні діагнози. У новому сезоні – емоційні історії пацієнтів, реальні медичні кейси і незламний оптимізм в найскладніших ситуаціях. «Лікарі» — це більше, ніж медичний серіал. Це, насамперед, історії про людей, які лікують не тільки наші тіла, а й душі.

У ролях: Валентин Томусяк, Михайло Кришталь, Михайло Кукуюк, Михайло Романов, Олександра Панкова, Катерина Хорольська, Лючія Кургинян, Олександр Пилипенко, Орест Пасічник, Кирило Прокопчук, Ігор Гартман, Андрій Альохін, Ганна Яремчук, Світлана Кірпічова, Вікторія Левченко, Ганна Петраш, Марго Петровська.

Виробництво FILM.UA на замовлення телеканалу СТБ.

« Сліпа», нові історії

З 13 березня, щоп’ятниці о 19:00

У новому сезоні «Сліпа» покаже, якою потужною може бути наша любов, як сильно ми віримо в диво і як відчайдушно робимо усе, аби врятувати найрідніших!

Незряча провидиця баба Люба з дитинства володіє мудрістю предків. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає людям, які звертаються до неї по допомогу, захистити себе і близьких від родинних негараздів, уникнути обману або врятувати шлюб. Поруч зі Сліпою завжди її онучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що шукають допомоги у бабусі.

Виробництво SPACE Production для телеканалу СТБ.

