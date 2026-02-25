Керівницю проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ Світлану Гриценко нагородили орденом «За заслуги» III ступеня

Членкиня правління Фонду Віктора Пінчука, керівниця проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ Світлана Гриценко нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. Відповідний Указ Президента України №136/2026 оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Керівниця проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня

Нагорода є визнанням системної роботи команди й послідовної підтримки Віктором і Оленою Пінчуками створення й розвитку національної екосистеми фізичного та психологічного відновлення військових і ветеранів та членів їхніх родин.

«Ми розвиваємо проєкти RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ з глибокою вдячністю до військових, які сьогодні боронять Україну. У звітах є цифри — кількість центрів, пацієнтів, освітніх програм. Але для нас за кожною цифрою стоїть конкретна людина, її біль, її шлях відновлення, її родина. RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ — це про підтримку, гідність і повагу до кожного захисника й захисниці. Ми працюємо для того, щоб допомога була системною, якісною і доступною всюди, де вона потрібна», — зазначила Світлана Гриценко, членкиня правління Фонду Віктора Пінчука, керівниця проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ.

Проєкти RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють і розвивають інноваційні центри фізичного та ментального відновлення на базі державних медичних установ.

Станом на сьогодні в Україні працюють 18 інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Понад 40 тисяч героїв та героїнь вже відновилися у центрах мережі. У 2026 році мережу планують розширити щонайменше до 20 центрів із потенціалом відновлення близько 27 тисяч військових щороку.

Керівницю проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ Світлану Гриценко нагородили орденом «За заслуги» III ступеня / 6 Фотографій

Водночас RECOVERY системно інвестує в розвиток професійної спільноти, адже саме фахівці формують майбутнє української реабілітації. Проєкт регулярно впроваджує програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку. Понад 6 400 медичних спеціалістів — як із центрів мережі, так і поза нею — вже взяли участь в освітніх подіях та стажуваннях у США і 10 країнах Європи.

У межах загальнонаціонального проєкту ПОВЕРНЕННЯ, спрямованого на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів і їхніх родин, допомогу вже отримали понад 10 000 осіб. Наразі працюють 11 центрів ментального відновлення, а на першому етапі проєкту передбачено відкриття 25 центрів по всій Україні.

ПОВЕРНЕННЯ також реалізує освітній напрям, орієнтований на системний розвиток галузі ментального здоров’я. У співпраці з українськими й міжнародними експертами впроваджуються навчальні програми для фахівців — вебінари, тренінги та супервізії. За перший рік освітній компонент охопив понад 1 500 учасників у межах 90 подій в Україні й за кордоном.

Проєкти RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ є прикладом довгострокової та системної підтримки українських військових, ветеранів і їхніх родин — з фокусом на якість допомоги, професійність фахівців і сталість рішень.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ