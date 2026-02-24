Проєкти
SKYLERR вперше виходить на велику сцену з сольним концертом: що відомо

24.02.2026

Українська співачка SKYLERR уперше виходить на велику сцену з сольним концертом. Це буде не просто виступ, а великий музичний перформанс — вечір живих емоцій, потужної енергетики та музики, що звучить серцем. 

Перший сольний концерт SKYLERR: що відомо про подію

Перший сольний концерт SKYLERR: що відомо

Артистка SKYLERR, яка стрімко підкорює українську поп‑сцену, вперше представить повноформатне сольне шоу з унікальною режисурою та атмосферою.

На глядачів чекає: виконання найпопулярніших хітів SKYLERR премʼєри нових пісень, які вперше прозвучать наживо яскраве шоу з масштабним світлом та звуком постановочні номери та танцювальні перформанси особлива атмосфера першого сольного виступу SKYLERR — це поєднання стилю, харизми та щирості, яке на сцені перетворюється на справжню магію.

Її музика — про почуття, силу, кохання та внутрішню трансформацію, а живі виступи завжди наповнені емоційним контактом із глядачем. Перший сольний концерт стане символічним новим етапом у карʼєрі артистки та важливою подією для її слухачів.

Подаруйте собі або близьким 8 березня незабутні емоції, музику та натхнення. Кількість квитків обмежена.

