U2, Ed Sheeran та АНТИТІЛА представили lyric-video на нову спільну пісню «Yours Eternally». Композиція увійшла до нового EP гурту U2 «Days Of Ash». Детальніше про це – читайте в матеріалі STB.UA.

Особливістю нової платівки є те, що кожна пісня в ній присвячена конкретній людині. Пісня «Yours Eternally» була написана Bono та The Edge після знайомства з Тарасом Тополею і гуртом АНТИТІЛА та спільних виступів в Києві і Лондоні.

Згодом до студійного запису «Yours Eternally» гурт U2 запросив друга України співака Ed Sheeran, а також Тараса Тополю. А в lyric-video знялися всі музиканти гурту АНТИТІЛА, їх військові побратими й цивільні українці, які, на четвертому році повномасштабної війни, продовжують проявляти унікальну стійкість і характер.

Композиція одразу свідомо створювалася у мажорному, світлому настрої, а її лірика подана у формі листа від солдата з живим і зухвалим духом, який відображає дух України, закликає не впадати у відчай, досягати, боротися і йти пліч-о-пліч зі своїми товаришами до наміченої цілі, попри всі обставини і труднощі.

Студійний продакшн пісні «Yours Eternally» здійснив відомий ірландський продюсер, неодноразовий номінант та переможець Grammy – Garret «Jacknife» Lee.

«…коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі — така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally. Ця пісня — це ніби повідомлення із передової, де солдат каже своїм друзям — сміливо, трохи бешкетно: “Слухайте, ви там не похнюплюйте носа, живіть, мрійте, засиджуйтеся допізна. Я б і сам так робив, якби був удома з вами. І я обовʼязково буду… вже скоро.”», – коментує Bono.

«Ми віримо у світ, де кордони не стираються силою. Де культуру, мову й пам’ять не змушують замовкнути через страх. Де гідність народу не є предметом торгу. Ця віра — не тимчасова. Це не політична мода. Це ґрунт, на якому ми стоїмо. І ми стоїмо на ньому разом», – каже The Edge.

Тарас Тополя, лідер гурту АНТИТІЛА зазначив:

«Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись – Воля. Пройшов певний час, і він прислав мені демо “Yours Eternally” зі словами – я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні.

Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова Воля, і був заспіваний Bono, The Edge та Ed Sheeran, у мене побігли мурахи по тілу. А коли Bono сказав що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня. Ми вдячні гурту U2 та Ed Sheeran за постійну увагу та підтримку України. Це дуже цінно!».

Наживо пісню можна буде почути у Палаці спорту на трьох концертах гурту АНТИТІЛА 20-22 березня в Києві.

Нагадаємо, зараз гурт АНТИТІЛА у всеукраїнському турі «Вдома». З аншлагами музиканти відіграли майже 20 концертів і стільки ж ще попереду. Фінал туру завершиться трьома унікальними live-шоу у столичному Палаці спорту у березні.

