Принципова перевага: спільнота бізнесів, дружніх до ветеранів та ветеранок, відзвітувала про перший рік роботи

12 лютого в Києві відбулася головна річна зустріч спільноти компаній-підписантів Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Темою заходу стала звітність про досягнутий компаніями прогрес, а слоганом – «Принципова перевага». Ця фраза відобразила переконання, що системна робота для залучення та підтримки наших ветеранів і ветеранок є не тільки ціннісною нормою, а і можливістю для посилення українських компаній і суспільства загалом.

За рік від заснування спільнота зросла до 110 українських компаній зі всіх індустрій. Захід зі звітністю про результати їхньої роботи та найкращі практики об’єднав понад 1200 учасників та учасниць із приватного та державного секторів, міжнародних партнерів, а також сотні ветеранів і ветеранок.

Понад 60 спікерів і спікерок 12 лютого ділилися напрацюваннями своїх компаній, найкращими практиками в підтримці воїнів та їхніх близьких у час служби та час повернення. У цей день до спільноти підписантів також долучились 9 нових компаній: ДТЕК, Укренерго, KSE, Укргідроенерго, «Оператор ГТС України», «Ґудвеллі Україна», Euro 5, 4Brave, CORE Team.

Подію розпочали великим нагадуванням про принципову перевагу досвіду та таланту наших воїнів. Головний актор фільму «Ти – космос» і військовослужбовець Андрій Кравчук зачитав есей із книги ветерана та письменника Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» під акомпанемент ліри ветерана Тараса Козуба.

Гурт Vivienne Mort виконав пісню на вірші полеглого воїна і поета Максима Кривцова «Не ходи ти тут» під супровід танцювального дуету офіцера Центру спеціального призначення «Омега» Сергія Назаренка та Галини Трофімової. Цей момент занурення в досвід і вшанування пам’яті полеглих воїнів задав тон усьому дню.

Ведучими заходу виступили телеведучий ICTV, а нині військовослужбовець, речник 8 корпусу ДШВ, Вадим Карп’як, а також ведуча телемарафону «Єдині новини» та програми «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей.

Принцип звітності: підсумки року

Цьогорічна зустріч стала практичною реалізацією 12-го принципу — принципу звітності. Компанії-підписанти отримали доступ до платформи самооцінювання та звітності, де заповнили детальні анкети щодо прогресу в реалізації кожного з 12-ти принципів.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: «Рік тому лише 20 компаній вирішили взяти на себе відповідальність і підписати принципи, а сьогодні їх понад 110 — це бізнеси, що не залишилися осторонь, а зробили свідомий вибір діяти. Після кожного переломного моменту наша країна отримувала шанс змінитися, але саме після цієї війни вона стане іншою — і це залежить від особистої відповідальності кожного. Сьогодні ми говоримо не лише про плани, а й про звіт — наскільки бізнес готовий бути відповідальним і залученим. Підтримка ветеранів і ветеранок — це не формальність, а щоденні дії: створення можливостей, повага, вдячність, готовність простягнути руку допомоги та забезпечити їхню присутність на всіх рівнях компаній».

Наталія Калмикова, Міністерка у справах ветеранів: «Підтримка ветеранів і ветеранок має стати новою нормою для нашого суспільства та відповідального бізнесу. Компанії, що підписали принципи й інвестують свій час, увагу та ресурси у створення можливостей для ветеранів, демонструють приклад справжнього лідерства. Це не тільки вдячність, а й внесок у стійкість і розвиток країни. Попереду ще багато завдань: від розвитку політик підтримки до створення нових можливостей для працевлаштування, і разом ми маємо зробити ще більше.

Важливо, що цей підхід підтримується на найвищому урядовому рівні. Лідерство Юлії Свириденко у розбудові ветеранської політики дало змогу об’єднати зусилля держави та ринку праці — зокрема через ухвалення урядової програми «Ветеран Робота», що поєднує наявні інструменти та запроваджує нові механізми взаємодії між ветеранами, бізнесом і роботодавцями. Це ще один крок до того, щоб підтримка ветеранів і ветеранок стала спільною відповідальністю держави та бізнесу».

Під час заходу компанії поділилися як успішними кейсами, так і викликами, з якими стикаються у впровадженні ветеранських політик — від адаптації робочих місць до формування нової корпоративної культури підтримки.

У фокусі уваги

Програма заходу була побудована як маршрут від публічного комітменту до практичної реалізації — від стратегічного рівня CEO та держави до прикладних інструментів для HR та КСВ-команд.

У межах програми виступили: Джонас Стюарт, в.о. заступника голови місії США в Україні; Мікаель Бьоркнерт, Голова Правління ПриватБанк; Людмила Новак, директорка з комунікацій «Інтерпайп», кураторка Патронатної служби «Інтерпайп», та Дмитро Зайченко, менеджер із роботи з мобілізованими працівниками та ветеранами «Інтерпайп»; Валерій Решетняк, CEO robota.ua; Лілія Марачканець, керівниця служби КСВ Kernel; Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

А також Оксана Бєляєва, CEO OMD Optimum Media Ukraine; Тарас Панасенко, співзасновник мережі «Аврора»; Михайло Богатир, СЕО ДІЛА; Юлія Кіріллова, заступниця міністерки у справах ветеранів України, ветеранка; Олександр Рудинський, заслужений артист України, актор серіалу «Повернення»; Євген Григорʼєв, військовослужбовець, актор серіалу «Повернення»; Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media; Олексій Мороз, керівник Блоку маркетингу та комунікацій Sense Bank; Бріттні Шкі-гіізіс «Жук», операторка FPV-дрона 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ; Масі Найєм, ветеран, засновник юридичної компанії Miller, співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» та інші.

Серед ключових тем:

Звітність і відповідальність бізнесу. Публічне підбиття підсумків року, презентація загальних висновків і підписання Принципів новими СЕО — як сигнал, що ветеранська політика переходить у площину стандарту.

Гідні можливості та системні ролі. Обговорення профілю Chief Veterans Officer як нової управлінської функції, а також практик справедливого рекрутингу, повернення на роботу, освіти й перекваліфікації ветеранів і ветеранок.

Інвестиції у здоров’я та реабілітацію. Кейси бізнесів, які розвивають програми фізичної та психологічної підтримки, підтримують адаптивний спорт і формують довгострокові рішення для своїх мобілізованих працівників.

Корпоративна культура і нові рольові моделі. Розмова про те, як бізнес формує культуру повернення, враховує гендерні особливості, працює з родинами та відповідально відображає ветеранський досвід у комунікаціях.

Підтримка ветеранського підприємництва та спільнот. Дискусії про ідентичність ветеранського бізнесу, партнерства між компаніями та громадським сектором, масштабування підтримки за межі офісу.

Практичні інструменти для реалізації політик. Окрема зала була присвячена воркшопам, презентації нових інструментів, обговоренню викликів масштабування, а також адаптації міжнародних політик до українського контексту.

Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub: «Коли б не закінчилася війна, ми маємо бути готовими відстоювати свою незалежність стільки, скільки буде потрібно. Ми не можемо будувати рішення лише для тих, хто вже відслужив — маємо приміряти їх на себе та розуміти, що кількість ветеранів і ветеранок зростатиме. Від нас залежить, з яким ставленням до них зростатимуть наші діти. Уже зараз постає питання можливого розриву між цивільними, які ніколи не служили, і ветеранами та ветеранками — і чи зможемо ми збалансувати можливості та дати їм наздогнати те, що вони пропустили. Найбільша ціна, яку платять військові, — це час, і його неможливо компенсувати грошима. Політика ветеранських справ в Україні — це також політика резерву: питання не «чи», а «коли» ти станеш у стрій. Тому варто замислитися, яким може бути ваше особисте повернення до компанії».

Спільна відповідальність бізнесу

Окрему увагу приділили тому, як принципи допомагають компаніям вибудовувати довгострокові рішення у працевлаштуванні, маркетингових комунікаціях, сервісах, навчанні команд і роботі з внутрішньою культурою. Учасники підкреслили, що ветеранська політика — це не окремий напрям корпоративної соціальної відповідальності, а частина стратегічної стійкості бізнесу в країні, яка воює.

Окрім основної зали – комітменту та дії – під час заходу гості могли також відвідати і залу реалізації, де бізнеси ділилися практичними порадами та вже реалізованими кейсами.

Партнери заходу:

Захід відбувся за підтримки партнерів: ПриватБанк, Інтерпайп, Програма реінтеграції ветеранів IREX, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine, Uklon.

Саме завдяки залученню відповідального бізнесу спільнота продовжує зростати та формувати новий стандарт підтримки ветеранів і ветеранок в Україні. Ознайомитися з Принципами та долучитися до спільноти можна за посиланням.

Ініціативу «Принципи бізнесів, дружніх до ветеранів та ветеранок» створено медіакомпанією Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub у партнерстві з Forbes Ukraine. Головний державний партнер Принципів — Міністерство у справах ветеранів України.

