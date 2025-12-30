Проєкти
«Рамен» та обійми біля лінії фронту: команда МастерШеф провела майстерклас і частувала наших героїв

30.12.2025

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв. Готувати разом і ділитись теплом — це про турботу і натхнення. Готувати для наших захисників і захисниць — це честь. В цій зустрічі співпало все.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

«Коли хлопці та дівчата 1-го загону 144 Центру Сил Спеціальних операцій вийшли з позицій на відновлення і попросили про кулінарний майстер-клас, ми, не роздумуючи, почали збори. Заручились підтримкою каналу по всіх організаційних питаннях і спланували виїзд в найкоротші терміни. Готувалися паралельно зі зйомками нового сезону», — розповідає Антон Мігунов, продюсер команди Starlight Production, яка виробляє для телеканалу СТБ проєкт «МастерШеф».

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Підготовка відбувалася в максимально секретних умовах, адже лінія фронту надто близько від міста, де планувався майстерклас.

Поки команда разом з мастершефівцями збирали заготовки, 1-й загін 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ організували всі необхідні заходи безпеки.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

«Готувати вирішили японський суп «рамен». Два дні знадобилося, аби наварити 120 літрів бульйону, закупити 300 кг м’ясних продуктів, підготувати 6 сотен маринованих яєць, 150 листів норі, 5 кг солі, 80 кг борошна «Хуторок», азійські соуси, часник та зелень — і ось ми вирушаємо на зустріч, тепло якої важко переоцінити», — ділиться Антон Мігунов.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Вже на місці випускники улюбленого кулінарного проєкту СТБ вчили готувати хлопців та дівчат головну складову «рамену» — локшину.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Наші герої з захватом занурились у всі етапи процесу: правильно замісити тісто, правильно нарізати локшину, відварити її та зібрати в тарілку «рамен», не пропустивши жодного інгредієнту: бульйон + м’ясо + мариновані яйця + азійські соуси + соус ладаре власного виробництва + зелень + порція локшини, зробленої власноруч.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

2 дні, 4 групи, понад 200 порцій смачнющого супу, кожен з яких точно б отримав від Ектора Хіменеса-Браво фірмове «на балькон!».

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Але цінність моменту для нас не в супі, звісно. Два дні, сповнені щирих емоцій, теплого спілкування, кулінарних розмов, обміну подарунками і навіть здійснення мрій.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Дякуємо 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ за запрошення і можливість провести цей час поруч з вами. 

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Також дякуємо випускникам «МастерШеф» за майстерклас: Вікторії Науменко, Іллі Харламову, Любов Канівець, Риті Крутько, Крістіні Брзак, Дар’ї Фатєєвій та Гаріку Носачу.

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв

Дякуємо ТМ «Хуторок» за партнерство!

