«Рамен» та обійми біля лінії фронту: команда МастерШеф провела майстерклас і частувала наших героїв

Команда МастерШеф провела майстерклас для військовослужбовців і частувала наших героїв. Готувати разом і ділитись теплом — це про турботу і натхнення. Готувати для наших захисників і захисниць — це честь. В цій зустрічі співпало все.

«Коли хлопці та дівчата 1-го загону 144 Центру Сил Спеціальних операцій вийшли з позицій на відновлення і попросили про кулінарний майстер-клас, ми, не роздумуючи, почали збори. Заручились підтримкою каналу по всіх організаційних питаннях і спланували виїзд в найкоротші терміни. Готувалися паралельно зі зйомками нового сезону», — розповідає Антон Мігунов, продюсер команди Starlight Production, яка виробляє для телеканалу СТБ проєкт «МастерШеф».

Підготовка відбувалася в максимально секретних умовах, адже лінія фронту надто близько від міста, де планувався майстерклас.

Поки команда разом з мастершефівцями збирали заготовки, 1-й загін 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ організували всі необхідні заходи безпеки.

«Готувати вирішили японський суп «рамен». Два дні знадобилося, аби наварити 120 літрів бульйону, закупити 300 кг м’ясних продуктів, підготувати 6 сотен маринованих яєць, 150 листів норі, 5 кг солі, 80 кг борошна «Хуторок», азійські соуси, часник та зелень — і ось ми вирушаємо на зустріч, тепло якої важко переоцінити», — ділиться Антон Мігунов.

Вже на місці випускники улюбленого кулінарного проєкту СТБ вчили готувати хлопців та дівчат головну складову «рамену» — локшину.

Наші герої з захватом занурились у всі етапи процесу: правильно замісити тісто, правильно нарізати локшину, відварити її та зібрати в тарілку «рамен», не пропустивши жодного інгредієнту: бульйон + м’ясо + мариновані яйця + азійські соуси + соус ладаре власного виробництва + зелень + порція локшини, зробленої власноруч.

2 дні, 4 групи, понад 200 порцій смачнющого супу, кожен з яких точно б отримав від Ектора Хіменеса-Браво фірмове «на балькон!».

Але цінність моменту для нас не в супі, звісно. Два дні, сповнені щирих емоцій, теплого спілкування, кулінарних розмов, обміну подарунками і навіть здійснення мрій.

Дякуємо 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ за запрошення і можливість провести цей час поруч з вами.

Також дякуємо випускникам «МастерШеф» за майстерклас: Вікторії Науменко, Іллі Харламову, Любов Канівець, Риті Крутько, Крістіні Брзак, Дар’ї Фатєєвій та Гаріку Носачу.

Дякуємо ТМ «Хуторок» за партнерство!

