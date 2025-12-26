Проєкти
Зимовий культурний дайджест: мистецькі та освітні події

26.12.2025

Департамент культури Києва анонсував низку мистецьких та освітніх подій, які проходитимуть протягом зими. Відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу свят, дізнатись більше про українську культуру та традиції, а також насолодитися освітніми майстер-класами. Особливу увагу експерти Cambridge.ua звертають на можливість поєднати культурне збагачення з навчанням.

Зимовий культурний дайджест: мистецькі та освітні події в Києві

Музеї та галереї: магія зимових виставок

Київ пропонує кілька виставок із різдвяною тематикою. «Київська картинна галерея» презентує виставку «У саду різдвянім», доступну до 1 лютого 2026 року. У Музеї видатних діячів української культури — експозицію «Різдвяний шелест херувимів» Марії Кристопчук до 19 січня 2026 року. Відвідування таких заходів дозволяє практикувати англійську мову через аудіогіди та цікаві майстер-класи.

Театри та бібліотеки: святкові традиції на сцені та у книгах

Національна опера України представить п’ятий прем’єрний показ опери «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха та традиційний марафон загадування бажань під час балету «Снігова Королева». 

Бібліотеки Києва також активно долучаються до святкових заходів: Національна бібліотека України для дітей організовує читання різдвяних історій та творчі майстер-класи. Занурившись у святкову атмосферу, відвідувачі можуть практикувати англійську, читаючи нові книжки або доєднавшись до творчих занять.

Культурне збагачення та освіта разом

Поєднання культурної програми з освітніми заходами набирає популярності серед українців, які прагнуть не лише відпочити, але й вдосконалити свої навички. Для тих, хто хоче системно підвищувати рівень володіння англійською, доступні курси англійської мови онлайн від Cambridge.ua. Навчання з сертифікованими викладачами дає можливість поєднувати освіту з особистими інтересами. 

Виставки, театри, бібліотеки і, звісно, можливість вдосконалювати свої знання — все це стане важливою частиною вашої «зимової програми навчання». Бо, як наголошують експерти, вивчення англійської не може обмежуватися лише теорією.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

