Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок, що символізує новий початок

Інститут кольору Pantone оголосив головний відтінок 2026 року. Ним став теплий білий під назвою Cloud Dancer («Танцівниця хмар») — мінімалістичний, м’який і водночас емоційний колір, який символізує спокій, ясність та прагнення до внутрішньої рівноваги. Як виглядає головни колір 2026 року – дивіться в матеріалі STB.UA.

Головний колір 2026 року від Pantone

Фахівці інституту пояснюють: Cloud Dancer має збалансовані теплі й холодні підтони, що робить його не стерильним, а «живим» і природним. За словами виконавчої директорки Pantone Літріс Айзмен, у світі швидких технологічних змін цей відтінок уособлює бажання людей сповільнитися, очистити простір навколо та розпочати новий етап із відчуттям легкості.

Чому Pantone обрав саме цей колір

Інститут кольору Pantone традиційно формує вибір не випадково. Протягом року експерти аналізують глобальні соціальні процеси, культуру, мистецтво, дизайн, моду та суспільні настрої. У 2026 році ключовим запитом стала потреба в балансі між цифровим світом і людяністю, між шумом і тишею.

Саме тому «Танцівниця хмар» — це білий, який не тисне холодною чистотою, а навпаки створює відчуття світлого простору, безпеки та внутрішньої гармонії.

Як Cloud Dancer проявиться у моді та інтерʼєрах

У моді головний колір 2026 року вже називають універсальним. Він ідеально поєднується з натуральними тканинами — шовком, бавовною, льоном, вовною — та підкреслює мʼякі силуети, драпірування й текстурні деталі на кшталт пірʼя або прозорих шарів.

В інтерʼєрі Cloud Dancer створює світлий, «дихаючий» простір. Він добре комбінується з деревом, каменем, металом і природними відтінками, додаючи оселі відчуття чистоти без холоду та затишку без перевантаження.

Які кольори були до цього

Для порівняння, у попередні роки Pantone також робив ставку на мʼякі, заспокійливі відтінки:

Peach Fuzz — головний колір 2024 року,

— головний колір 2024 року, Mocha Mousse — відтінок 2025-го.

Таким чином, вибір Cloud Dancer логічно продовжує тенденцію до тепла, емоційності та турботи про внутрішній стан людини.

