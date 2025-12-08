Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок, що символізує новий початок

08.12.2025

Інститут кольору Pantone оголосив головний відтінок 2026 року. Ним став теплий білий під назвою Cloud Dancer («Танцівниця хмар») — мінімалістичний, м’який і водночас емоційний колір, який символізує спокій, ясність та прагнення до внутрішньої рівноваги. Як виглядає головни колір 2026 року – дивіться в матеріалі STB.UA.

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок

Головний колір 2026 року від Pantone

Фахівці інституту пояснюють: Cloud Dancer має збалансовані теплі й холодні підтони, що робить його не стерильним, а «живим» і природним. За словами виконавчої директорки Pantone Літріс Айзмен, у світі швидких технологічних змін цей відтінок уособлює бажання людей сповільнитися, очистити простір навколо та розпочати новий етап із відчуттям легкості.

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок

Чому Pantone обрав саме цей колір

Інститут кольору Pantone традиційно формує вибір не випадково. Протягом року експерти аналізують глобальні соціальні процеси, культуру, мистецтво, дизайн, моду та суспільні настрої. У 2026 році ключовим запитом стала потреба в балансі між цифровим світом і людяністю, між шумом і тишею.

Саме тому «Танцівниця хмар» — це білий, який не тисне холодною чистотою, а навпаки створює відчуття світлого простору, безпеки та внутрішньої гармонії.

Як Cloud Dancer проявиться у моді та інтерʼєрах

У моді головний колір 2026 року вже називають універсальним. Він ідеально поєднується з натуральними тканинами — шовком, бавовною, льоном, вовною — та підкреслює мʼякі силуети, драпірування й текстурні деталі на кшталт пірʼя або прозорих шарів.

В інтерʼєрі Cloud Dancer створює світлий, «дихаючий» простір. Він добре комбінується з деревом, каменем, металом і природними відтінками, додаючи оселі відчуття чистоти без холоду та затишку без перевантаження.

Які кольори були до цього

Для порівняння, у попередні роки Pantone також робив ставку на мʼякі, заспокійливі відтінки:

  • Peach Fuzz — головний колір 2024 року,
  • Mocha Mousse — відтінок 2025-го.

Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року

Таким чином, вибір Cloud Dancer логічно продовжує тенденцію до тепла, емоційності та турботи про внутрішній стан людини.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Нігті без покриття: 4 швидких кроки, які можна додати до свого звичайного догляду за нігтями

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Однотонна чи з візерунком: яку сукню обрати для літа?

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Як носити і поєднувати кольори у 2025 році

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Жіноча білизна оптом: що важливо враховувати гуртовим закупникам у 2025 році

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Як носити одяг оверсайз і виглядати на мільйон?

 Головний колір 2026 року: Pantone назвав відтінок року
Телеканал СТБ

Розумний шопінг: вирушаємо за косметикою
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати