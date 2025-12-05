Нещодавно в ТРЦ BLOCKBUSTER MALL відбувся “Музичний благодійний фестиваль B-Mall Fest 2025”

Нині той час, коли громадські заходи набувають глибшого значення. Коли не музикою єдиною.Фестиваль у столичному ТРЦ Blockbuster Mall зібрав українців, аби вони стали частиною спільної справи – підтримали одне одного, відволіклися від обстрілів і допомогли тим, хто на передовій.

Дмитро Лашин, СЕО Blockbuster Mall розповідає, що подібні речі, вони, перш за все, для підняття морального духу, для розуміння людей, що всі єдині і в цьому наша сила.І це наша єдність, це наша допомога армії, нашим Збройним силам, тим людям, які кожен день, кожну хвилину стоять за нас. У ТРЦ вважають, що влаштовувати захід можливо, зокрема й завдяки найбільшому сертифікованому укриттю ДСНС. Тож B-Mall Fest проводять вже вдруге. Кошти цього разу збирали на дрони та колісний транспорт.

Андрій Шувалов — директор Благодійного фонду Сергія Притули, дякує бізнесу і культурі, які долучаються до зборів для підтримки сил оборони. Тому що на сьогоднішній день важливо об’єднуватися. Можна відпочивати, слухати гарних українських виконавців, і не тільки, і робити гарні справи.

В ТРЦ діляться, що цьогоріч лайнап фестивалю поповнився іноземними музикантами, які також не байдужі до долі українців.