В Києві відбулась презентація перших результатів співпраці проєкту ментальної підтримки жінок REGENERATION з Центрами життєстійкості: підсумки

В п’ятницю 21 листопада в Києві пройшла презентація перших результатів спільної роботи проєкту ментальної підтримки жінок REGENERATION та Центрів життєстійкості — просторів турботи, створених в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Після запуску партнерства Фонду Олени Пінчук з Міністерством соціальної політики, програма REGENERATION — яка майже три роки діяла онлайн — влітку 2025 року вперше стала доступною в офлайн-форматі. Перші пілотні групи підтримки запрацювали в Бучі, Вінниці та Кропивницькому. Це новий етап розвитку проєкту, який демонструє синергію державного та приватного секторів у сфері ментального здоров’я.

Партнерство покликане зробити психологічну допомогу доступнішою та зменшити емоційне навантаження на жінок, які проходять через випробування війни.

«Партнерство з Інститутом процес-орієнтованої роботи дало нам експертизу, силу та сміливість рухатися в новому напрямку й створити те, чого раніше не було в Україні, але що відповідає викликам часу. Я також хочу подякувати Міністерству соціальної політики – співпраця з державою є для нас вкрай цінною і важливою, адже це визнання нашої роботи й наших підходів, а також можливість масштабувати напрацювання. Окрема подяка Центрам життєстійкості, які стали для нас важливою платформою для випробування роботи офлайн, у громадах. І, звісно, дякую нашим партнерам із Healthy Mind, які допомогли обгрунтувати ефективність та якість нашої роботи з наукової точки зору», – подякула у вступній промові Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.

Інна Солодка, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, наголосила на важливості співпраці держави та громадських організацій: «Центри життєстійкості для нас — це новий підхід у роботі з людьми. Це успішний приклад зміни парадигми від реагування на кризу до профілактики, від «соціальних послуг для найважчих» до «підтримки для кожного, хто потребує». Показово, що 86% надавачів соціальної послуги з формування життєстійкості є громадськими та благодійними організаціями. Водночас, ключовим елементом стало активне залучення територіальних громад, які забезпечують приміщення для надання комплексної соціальної послуги. Більше того, відповідно до Постанови КМУ від 19.11.2025 №1505 про реалізацію нового експериментального проєкту, територіальні громади стають повноцінними учасниками процесу: вони є підписантами договорів з Фондом на рівні з надавачами послуги, що ще більше посилює їхню роль у системі. Ми ефективно взаємодіємо, щоб вдосконалювати систему надання соціальних послуг, адже для нас важливо, щоб кожна людина мала доступ до якісних послуг. Ми вдячні всім партнерам, хто долучається до цієї роботи, і готові рухатися далі разом.»

У пілотних групах взяли участь 52 жінки. Серед учасниць, зокрема, психологині, молоді мами та внутрішньо переміщені жінки. Учасниці відзначили помітні позитивні зміни у своєму психоемоційному стані. Найчастіше йшлося про стабілізацію емоційного фону, появу внутрішнього спокою та впевненості, а також зростання життєвої стійкості. Зокрема, показник тривоги учасниць знизився з 88,4 до 55,8.

Жінки ділилися, що отримали більше сил і практичних навичок для самопідтримки у складних ситуаціях, краще розуміння своїх емоцій та потреб, що допомогло ефективніше встановлювати особисті межі та справлятися зі стресом. Учасниці також високо офінили фахівців програми – відзначали, що отримали кваліфіковану підтримку від психологів своїх груп, а також простір, в якому можна бути собою та говорити відверто.

Ярослава Кот-Міронова, ініціаторка і координаторка проєкту Regeneration, відзначила, що у більшості груп сформувалися стійкі мікро-ком’юніті, які продовжують підтримувати одна одну навіть після завершення проєкту.

Паралельно з роботою груп триває оцінка ефективності програми. Її здійснюють у форматі спільного наукового дослідження разом із Інститутом соціальної і політичної психології НАПН України та платформою Healthy Mind. Завдяки співпраці з Healthy Mind учасниці проєкту можуть відстежувати динаміку свого емоційного стану протягом участі та оцінити результати посттравматичного зростання після завершення програми.

Максим Рабінович, СЕО платформи Healthy Mind, відзначив: «Зараз будь-який формат психологічної допомоги важливий. Наш проєкт має потенціал масштабування по всій країні та здатен підтримати справді багато людей. З огляду на те, що сьогодні відбувається в Україні та в якому психічному стані перебуває суспільство, нам необхідні рішення, які допоможуть людям зберігати стабільність і ресурс, аби мати змогу жити, працювати та підтримувати себе. Саме тому, на мою думку, ініціативи, які можуть системно допомогти великій кількості людей – це те що необхідно країні.»

Ірина Губеладзе, заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та науковий керівник дослідження ефективності програм підтримки REGENERATION, підкреслила: «Для оцінки проміжних результатів (зараз аналізуємо заміри на початку і в кінці груп), ми взяли низку базових психологічних показників, зокрема, рівень депресії, тривоги, повторного переживання травматичного досвіду, уникнення, відчуття загрози та небезпеки, порушення загального функціонування, проблеми у близькому та широкому оточенні, стратегії вживання речовин і безсоння. Результати є однозначними: за кожним із цих показників ми бачимо суттєву позитивну динаміку. Якщо на старті понад 80% учасниць мали більшість з цих проявів, то після проходження груп їх частка помітно зменшилася. Наприклад, показник тривоги знизився з 88,4 до 55,8»

На заході були присутні: Інна Солодка, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук, Ірина Губеладзе, заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Ярослава Кот-Міронова, ініціаторка та координаторка проєкту REGENERATION, психологиня та супервізорка проєкту Оксана Королович, Любов Чигринська, Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, Максим Рабінович, CEO Healthy Mind, Директорки Центрів життєстійкості Бучі, Вінниці та Кропивницького, психологи проєкту REGENERATION, представники та учасниці програм із Центрів життєстійкості у Бучі, Вінниці та Кропивницькому.

Про проєкт

Проєкт REGENERATION працює з 2022 року у партнерстві Фонду Олени Пінчук та ГО “Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні” за науково-методичної підтримки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, що дозволяє подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.

Центри життєстійкості створені з ініціативи Мінсоцполітики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Центри життєстійкості відкриті у 247 громадах у 23 областях України.

Вперше в історії проєкт надає підтримку «тут і зараз» – під час переживання травматичного досвіду, щоб запобігти глибшим наслідком стресу. З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських фахівців, які мають глибокий досвід у роботі з травмами та наслідками військових конфліктів. Від старту ініціативи психологічну допомогу вже отримали понад 2144 жінки. Програма реалізується Фондом Олени Пінчук у партнерстві з Інститутом процес-орієнтованої роботи в Україні.

Групи працюють на основі ключових принципів програми: посттравматичне зростання, реклеймінг, робота з ком’юніті, онлайн-підтримка та підхід «зцілення свідка». Їхнє завдання – створити безпечний простір, де жінки можуть стабілізувати емоційний стан, відновити ресурсність і повернути відчуття внутрішньої опори.

Також триває набір до онлайн-груп підтримки REGENERATION. Дізнатись більше та зареєструватись можна на сайті проєкту за посиланням.

