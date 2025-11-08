Олексій Новіков долучився до челенджу «Доведи свою силу» від Десантно-штурмових військ

Олексій Новіков долучився до челенджу «Доведи свою силу» – випробування від Десантно-штурмових військ

Зірки спорту, кіно та новин прийняли виклик 7-го корпусу ДШВ до свята десантників. Серед відомих облич, які витримали 7 хвилин випробувань від Десантно-штурмових військ – тренер проєкту «Зважені та щасливі» Олексій Новіков.

Випробувань від Десантно-штурмових військ: що відомо

До Дня Десантно-штурмових військ, який в нашій державі відзначається 8 листопада, в Україні відбувся масштабний спортивний челендж. Виклик усім охочим підтримати наших воїнів дав 7-й корпус ДШВ. Вони запропонували до свята десантників пройти 7 хвилин випробувань по 7 підходів від Десантно-штурмових військ.

До челенджу «Доведи свою силу» приєдналися зірки Starlight Media з відомими спортсменами на території Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа». Вони довели, що сила духу – спільна для всіх українців.

7 хвилин кросфіту, що складається з повітряних присідань, відтискань, бьорпі та планки, виконували дві зіркові команди:

Спортсмени:

Олексій Новіков – найсильніший чоловік планети, тренер проєкту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.

Олена Підгрушна – біатлоністка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та п’ятиразова чемпіонка Європи.

Ірина Геращенко – легкоатлетка, олімпійська бронзова призерка зі стрибків у висоту.

Роман Свічкар – чемпіон Європи і призер чемпіонату світу з фехтування.

Різван Талібов – чемпіон Всесвітніх Ігор з карате.

«Активності разом, та ще й масові з військовими – це неймовірно класно в наший час. Тому що ми разом є велика команда, народ України. Ми є сила, і ми маємо підтримувати і об’єднувати один одного. І ставати тільки сильнішими в усіх проявах, в усіх направленнях, які можуть бути», — поділилась Ірина Геращенко.

Також до їхньої команди доєдналися ведучі «Фактів» на ICTV Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт.

Команда серіалу «Служба 112»:

Головні актори: Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Артем Позняк, Катерина Олос (ведуча Нового каналу).

Творці: режисер Сергій Сторожев та креативний продюсер Дмитро Хрипун.

«Ми впоралися! Але я не очікував, що за сім хвилин можна так виснажитися. Дуже швидко й легко. І це до всього, що були короткі перерви для відпочинку. Дай Боже, щоб ця ініціатива принесла користь. Це було справді цікаво, тож раджу й вам довести свою силу», — поділився враженнями після челенджу Андрій Ісаєнко.

Підсилив команду ветеран ДШВ – ведучий «Ранок у великому місті» на ICTV2 Олександр Швачка.

На заході також були присутні представники ДШВ, зокрема сержант Ультрас – рекрутер 78-го окремого Десантно-штурмового полку «Герць». Повне відео, як пройшов челендж, можна проглянути на YouTube-каналі ICTV2.

Що таке «Служба 112»?

Участь акторів у челенджі від ДШВ у такому складі пов’язана із виходом нового 16-серійного серіалу «Служба 112» на телеканалі ICTV2 8 грудня о 20:00. Проєкт, знятий спільно з МВС, ДСНС та НПУ, присвячений роботі рятувальників, поліцейських та парамедиків, які оперативно реагують на екстрені виклики в умовах війни.

«Цей челендж – наше привітання ДШВ зі святом і демонстрація поваги до їхньої сили та витривалості. А новий серіал «Служба 112» – це наша подяка всім службам екстреного реагування. Сьогодні ми на собі відчули, як не просто нашим героям в тилу і на фронті тримати себе в формі. Участь у челенджі – це наша данина поваги до їхньої роботи і приклад для інших підтримувати наших захисників і транслювати важливі для країни меседжі», – каже креативний продюсер серіалу Дмитро Хрипун.

Як долучитися до челенджу?

Взяти участь у челенджі та виграти призи від ДШВ можуть всі охочі. Для цього необхідно:

Зібрати команду з 7 людей. Записати 7-хвилинне відео з виконанням комплексу вправ (повітряні присідання, відтискання від підлоги, бьорпі та планка). Опублікувати його у Facebook або Instagram з хештегом #7_корпус_ДШВ. (Ваша сторінка має бути відкритою).

Челендж триває до 15 листопада. За участь пропонують виграти військові трофеї з Покровського напрямку та футболки справжніх десантників.

Більше деталей та техніку виконання вправ можна дізнатися за посиланням на сайті 7-го корпусу ДШВ.



З Днем Десантно-штурмових військ, незламні! Разом до перемоги!