Шостий центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Хмельницькому: подробиці

04.11.2025

У Хмельницькому розпочав роботу комфортний та інклюзивний центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ — для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже шостий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Щороку в Хмельницькому центрі мережі ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримувати якісну, фахову допомогу понад 4 тисячі захисників і захисниць.

ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому

Відкриття шостого центру ПОВЕРНЕННЯ у Хмельницькому

До центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ у Хмельницькому можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми.

Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі ПОВЕРНЕННЯ є безоплатними для відвідувачів. 

ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому

ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Усі центри ПОВЕРНЕННЯ амбулаторно надають безоплатну допомогу захисникам та захисницям, а також їхнім родинам.

«Проєкт ПОВЕРНЕННЯ поєднує два ключові напрями — розвиток мережі центрів по всій Україні й освіту фахівців сфери ментального здоров’я. Ми створюємо мережу, де допомога стає ближчою до кожного військового та його рідних, а водночас — інвестуємо в знання, щоб українські спеціалісти могли надавати підтримку на найвищому рівні. Саме така синергія забезпечує високі результати й ефективне відновлення наших воїнів та їхніх родин», — розповідає Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому

У Хмельницькому відкрили шостий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

Новий центр мережі створено на базі одного з ключових медичних закладів Хмельниччини. Хмельницький центр ПОВЕРНЕННЯ має кабінети для індивідуальної, сімейної та групової терапії, палату денного стаціонару з медичними електричними, функціональними ліжками, рецепцію із зоною очікування, маніпуляційний кабінет і сучасні інклюзивні санітарні приміщення. 

У Хмельницькому відкрили шостий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

Особливістю Хмельницького центру став простір вільного самовираження з гончарною та артмайстернею. Арттерапія є одним із дієвих інструментів для відновлення — вона допомагає людині безпечно виразити емоції, прожити травматичний досвід і відновити внутрішню рівновагу через творчий процес. 

Центр оснащено системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, матеріалами для арт- і гончарної терапії, настільними іграми, антистрес-інструментами та обладнанням для тілесних практик. Для фахівців передбачено мультимедійний проєктор, комп’ютерну техніку й доступ до фахової бібліотеки.

У Хмельницькому відкрили шостий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

У Хмельницькому відкрили шостий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

Як і в інших осередках мережі ПОВЕРНЕННЯ, у Хмельницькому центрі з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда — лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, кейс-менеджери, соціальні працівники. Вони супроводжують людину на всіх етапах — від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

«Ефективна допомога — це завжди командна робота. У нашому центрі кожну особу супроводжують фахівці різних напрямів — від психіатра й психолога до соціального працівника. Такий мультидисциплінарний підхід дозволяє бачити людину цілісно, враховувати її досвід, потреби та ресурси. І саме завдяки цьому відновлення стає послідовним, глибоким і результативним»,Анаіт Болібрух, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ у Хмельницькому.

ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому

У Хмельницькому відкрили шостий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ заснований Віктором та Оленою Пінчуками, щоб допомогти військовим, ветеранам і членам їхніх родин подолати психологічні наслідки війни. Усі центри мережі створюються на базі державних медичних установ і амбулаторно надають безоплатну допомогу.

На сьогодні центри мережі вже працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Рівному та Хмельницькому. На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в них понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу, повертаючи силу, рівновагу й віру в себе.

