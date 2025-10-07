NOVUS – генеральний партнер благодійного забігу на Всесвітній день серця Kind Hearts Run

Сотні сердець б’ються в одному ритмі: аби подарувати шанс на життя іншим. У Бучанському парку відбувся благодійний забіг Kind Hurts run на підтримку дітей із вадами серця. На старт вийшли і найменші – у костюмах супергероїв, і люди з інвалідністю, і дорослі. — усі долали власні дистанції заради спільної мети. Валерія Татарчук – Засновниця фонду Твоя опора додає, що всі, хто сьогодні біг – профілактував своє серце і допомагав рятувати дитяче серце.

Генеральний партнер забігу NOVUS, підготував для учасників сімейну зону з іграми і майстер-класами та підтримав бігунів свіжими фруктами. А фіналом масового забігу стала передача обладнання, вартістю майже 4,8 мільйона гривень від NOVUS. Кристина Івченко – PR-керівниця мережі NOVUS розповідає,що дуже важливо підтримувати громади, де ми розвиваємо наш бізнес. Саме тому сьогодні ми тут.

Мета цієї події – зібрати кошти на мобільний рентген апарат для інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. І дуже щаслива і вдячна нашим клієнтам, що саме завдяки їхній участі, нам вдалося це зробити. Сергій Сіромаха – Заступник директора з клінічних та організаційних питань інституту ім. Амосова, розповідає, що цей рентген буде використовуватись дуже активно, по декілька разів на день кожного дня