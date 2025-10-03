Спортивний комплекс «Liko Sportlife Olimpiyskyi» урочисто відкрито!

Здоровий спосіб життя починається з дитинства і підтримується в дорослому віці. Саме спорт формує витривалість, дисципліну й силу характеру. Щоби діти і дорослі мали для цього належні умови, оновили один зі столичних комплексів “LIKO SPORT LIFE Олімпійський” та влаштували відкриття. Ігор Лисов – президент Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання розповідає, що головне – популяризація здорового способу життя. Це дуже важливо для нашого майбутнього, тому віддається одній федерації, іншій федерації для того, щоб долучати більше дітей.

Після реновації тут знову тренуються національні збірні команди, а поруч із ними займаються звичайні кияни. Розвиток інфраструктури дає можливість і для спортивних звершень, і для щоденного відновлення.

Дмитро Бондаренко — Власник франшизи Sport Life вважає, що що всі люди, які тренуються, які займаються спортом, вони намагаються зробити себе кращими. Тому, ви розумієте, що ми оновлюємо інфраструктуру, робимо кращу інфраструктуру, яка допомагає людям самим робити себе кращими – це надихає.

Особливі емоції подарували виступи збірної України зі стрибків у воду та команди з синхронного плавання. Їхня майстерність перетворила святкове відкриття «LIKO SPORT LIFE Олімпійський» — на справжнє шоу.