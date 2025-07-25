Як носити і поєднувати кольори у 2025 році

Кольори це перша річ, що здатна оживити будь-який образ. І хоча базова палітра залишається популярною, саме цікаві поєднання задають настрій на весь сезон. У 2025 році дизайнери продовжують приділяти їм особливу увагу — не лише через трендові відтінки, а завдяки тому, як тонко й несподівано вони їх міксують.

Після року, в якому правили спокійні тони, як бордовий, вершковий, та пісочний, мода в цьому сезоні звучить сміливіше. У центрі зараз гармонійні та контрастні пари, які виглядають водночас елегантно й сучасно.

Елегантна пастель: ніжність, яка працює

Пастельні відтінки ніколи не зникають надовго – вони лише змінюють свій настрій та форму. У 2025 році пастель повертається як інструмент для створення елегантного, але живого образу. Наприклад, лавандова джинсова спідниця можна придбати на modivo.ua і вона виглядає сучасно, доросло й абсолютно носибельно у повсякденному житті.

Персиковий + блакитний

Один із найделікатніших дуетів сезону. Персиковий додає тепла, а блакитний — легкості. Разом вони створюють м’який і свіжий образ, який добре працює як у сукнях, так і в повсякденних костюмах.

Пудровий рожевий + світло-сірий

Цей тандем — ідеальний приклад мінімалізму з характером. Світло-сірий топ балансує м’якість рожевого, роблячи образ вишуканим і сучасним. Ідеально для офісу або ділового smart-casual.

Лавандовий + м’ятний

Неочікуване, але напрочуд гармонійне поєднання. Лавандовий додає загадковості, м’ятний — свіжості. Цей дует часто з’являється у легких тканинах: шифон, сатин, бавовна — і виглядає особливо ніжно в літніх луках.

Земляна гама: баланс енергії і спокою

У 2025 році земляна палітра не просто повертається — вона стає основою для сучасного гардероба. Глибокі теплі відтінки чудово поєднуються між собою і легко вписуються у щоденний стиль: від класичних костюмів до розслабленого формату.

Шартрез + темно-коричневий

Шартрез — відтінок на любителя, але дизайнери цього року обирають його без вагань. У парі з насиченим шоколадним він виглядає розкішно й небанально, створюючи образ для тих, хто не боїться сміливих рішень.

Пісочний + Шоколадний коричневий

Якщо темні нейтральні вже трохи набридли, а яскраві кольори — не ваш варіант, це поєднання саме для вас. Пісочний і шоколадний завжди виглядають доречно разом — спокійно, тепло і стильно. Формула, яка працює кожного разу

Оливковий + теплий теракотовий

Природне й глибоке поєднання, ніби взяте з осіннього пейзажу. Оливковий дає відчуття спокою, а теракотовий — м’якого тепла. Разом вони створюють стриманий, але виразний образ, який легко стилізувати у будь-яку пору року.

Контрастні дуети: світле з темним

Темні відтінки стають фоном, світлі — акцентом, і разом вони створюють стильні, дорослі поєднання. Цей підхід особливо добре працює в умовах змінного сезону, коли хочеться виглядати свіжо, але не надто легковажно. У таких комбінаціях кольори не змагаються між собою, а підкреслюють один одного

Теракотовий + білий

Якщо надаєте перевагу нейтральним образам, спробуйте додати теракотовий. Це м’який, теплий відтінок з червонуватим підтоном, який чудово поєднується з чистим білим. Разом вони виглядають свіжо і сонячно — комбінація, яка залишиться з нами до наступного року.

Масляно-жовтий + чорний

Масляно-жовтий став хітом літа 2024, і зараз він залишається в тренді. Навіть взимку він чудово «оживляє» темні образи. Додайте такий відтінок до чорного пальта, светра чи сукні — і виглядатимете яскраво без надмірностей.

Темно-синій + яскраво-рожевий

Яскраво-рожевий іноді здається надто грайливим, але в поєднанні з темно-синім як отримує нове звучання. Такий дует виглядає вишукано, сучасно й збалансовано.

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