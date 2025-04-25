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В освітньому просторі MIDGARD пройшов найбільший урок з фехтування за кількістю учасників в Україні

25.04.2025

У Києві провели урок фехтування просто неба — десятки дітей зібралися, щоб спробувати себе у двобої, а поруч — тренери й чемпіони, які підтримували та надихали. Змагалися на освітній території Midgard, де й встановили рекорд України – наймасовіший урок фехтування.

Олег Попов – архітектор особистостей та засновник освітньої території Midgard розповідає, що такі заходи, коли приходить багато дітей, багато дорослих, приходять чемпіони, які можуть поділитися своїм досвідом- це надає можливість виграти увагу наших учнів і наших з вами дітей, в першу чергу у ТікТока й інших соціальних мереж. Тож ТікТок цього дня залишився осторонь. Всю увагу забрали шпага, маска і двобій — справжня пригода.

Софія Кучер – учениця Midgard ділиться враженнями, що в дитинстві дуже хотіла займатись фехтуванням, цікавив цей вид спорту, і загалом досить цікава нагода як провести час. Ольга Харлан – Олімпійська чемпіонка України, вважає, що це дуже важливо в сьогоднішній час. І попри все — це майбутнє. Це наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших спортсменів, нашого виду спорту і, взагалі, спорту загалом в Україні.

У освітньому просторі Midgard кажуть – важливо дати шанс дітям спробувати нове,зробити крок — де цікаво, де вони будуть розвиватися і знаходити себе.

Video: В освітньому просторі MIDGARD пройшов найбільший урок з фехтування за кількістю учасників в Україні


У Києві провели урок фехтування просто неба — десятки дітей зібралися, щоб спробувати себе у двобої, а поруч — тренери й чемпіони, які підтримували та надихали. Змагалися на освітній території Midgard, де й встановили рекорд України – наймасовіший урок фехтування.

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