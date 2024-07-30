ЖК «Сімейки» – дивіться скоро на СТБ

Не пропустіть комедійну прем’єру про наше життя на СТБ! ЖК «Сімейки» – новий серіал про будні та рутину українців, який зарядить вас позитивом, підніме настрій і розвеселить. Слідкуйте за анонсами на сайті СТБ та офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах – станьте першими, хто дізнається дату прем’єри нової комедії СТБ ЖК «Сімейки»!