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ЖК «Сімейки» – дивіться скоро на СТБ

30.07.2024

Не пропустіть комедійну прем’єру про наше життя на СТБ! ЖК «Сімейки» – новий серіал про будні та рутину українців, який зарядить вас позитивом, підніме настрій і розвеселить. Слідкуйте за анонсами на сайті СТБ та офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах – станьте першими, хто дізнається дату прем’єри нової комедії СТБ ЖК «Сімейки»!

Video: Серіал ЖК «Сімейки»: дивіться скоро (Анонс)


ЖК «Сімейки» на СТБ уже скоро. Дивіться тизер серіалу ЖК «Сімейки» просто зараз

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