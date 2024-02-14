Як «мирні» ставали Воїнами: СТБ готує до ефіру прем’єру документального фільма «Аматори»

До других роковин великої війни телеканал СТБ покаже документальний фільм «Аматори», присвячений усім цивільним, які з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну долучились до Сил територіальної оборони. Продюсерами «Аматорів» виступили Володимир Бородянський (Об’єднання Українських Продюсерів) та Ілона Шнейдер. Прем’єра в ефірі СТБ відбудеться 23 лютого о 22:00 і стане частиною тижня спецпоказів. 24 лютого фільм можна буде побачити на платформі НВ.

Понад 100 тисяч українців та українок долучилися до національного спротиву в складі Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО) в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Майже ніхто з них не мав військового досвіду. Стрічка є результатом сотень інтерв’ю і фіксує особливий момент у житті української нації — дієвого народного повстання проти окупанта. Ви побачите війну їхніми очима: перше рішення відкласти звичне життя, щоб стати на захист країни, перша зброя в руках, перші справжні бої. Побачите, як лють трансформувалася в незламність. Як крок за кроком «мирні» ставали Воїнами, залишаючись при цьому звичайними людьми.

Автори фільму свідомо не вибирали героїв за критерієм участі у гучних боях та визначальних подіях війни. Героєм є кожен, хто наважився взяти до рук зброю у дні вирішення долі української нації. В межах обраної мінімалістичної стратегії (у фільмі немає нічого, крім живої мови), подією стає сама людина, її неприховані емоції, відверті розповіді про сумніви та вибори перших днів.

«Час спливає і багато дорогоцінних подробиць втрачається, так влаштована людська пам’ять. Герої «переростають» себе тодішніх, вони вже далеко не «аматори», а досвідчені воїни, — говорить один з авторів фільму Максим Курочкін. — Але ми переконані, що для історії важливо зберегти нецензуровану версію подій. Показати не теперішніх професіоналів, а тодішніх початківців-аматорів. Згадуючи про свій шлях, вони наближають нас до розуміння природи незламності. Ми хотіли, щоб камера вдивлялася в кожного оборонця України, як в голлівудську зірку. Адже мало хто з голлівудських зірок може похвалитися такими пригодами та складними внутрішніми виборами, що випали на долю наших героїв. Наші люди — красиві люди. Наш обов’язок — змусити світ полюбити їх так, як любимо їх ми».

Знімальна група намагалася зафіксувати (швидше, реконструювати) унікальний стан, в якому перебувало українське суспільство взимку-навесні 2022. Що підкреслює назва фільму. Ці цивільні люди давно вже стали військовими професіоналами, але історія не пробачить нам, якщо не буде зафіксовано без умовчань та прикрас момент національного дієвого єднання. Саме тому автори «Аматорів» не створювали героям фільму якихось образів, не редагували їхніх фраз, дозволивши бути в кадрі такими, якими вони себе відчувають.

Володимир Бородянський: «Знімальна група провела величезну роботу, щоб герої поділилися тими думками, що увійшли у кіно. Гадаю, справжня цінність фільму проявиться у майбутньому, коли події цих років відійдуть на задній план. Нам вдалося ухопити живий і значущий момент епохи. Фільмування відбувалося наприкінці 2022 — початку 2023 років. Це час, коли українське суспільство було у стані мобілізації всіх своїх сил, коли регулярні ракетні атаки і блекаути поєднувалися з відчуттям збереженої державності України. Окрім цієї фіксації історичного моменту, фільм «Аматори» може стати для глядача підтримкою і джерелом сили у хвилини важливого життєвого вибору».

Творчою групою зафільмовано величезний обсяг матеріалу, до фільму увійшла лише його невелика частина. Продюсери планують передати весь масив до Інституту національної пам’яті, він стане основою для робіт майбутніх кінематографістів, матеріалом для істориків.

Фільм «Аматори» створено на приватні гроші продюсерів фільму.

Творча команда:

Автор ідеї — Максим Курочкін

Режисери фільму — Максим Курочкін, Галина Пілютікова

Автори сценарію — Максим Курочкін, Галина Пілютікова, Ольга Шляхтиченко

Журналістки — Алла Мажара, Олена Романенко

Кастинг — Орина Петрова, Аліна Бабінчук

Оператор-постановник — Олександр Земляний

Оператор — Володимир Тонконогов

Дизайн — Олексій Рєпік

Музичне оформлення — Сергій Пілютіков

Режисери монтажу — Ніка Степанова, Олександр Петрухнов, Андрій Гулянич

Виконавчі продюсери — Ілона Шнейдер, Олексій Семіряжко

Генеральний продюсер — Володимир Бородянський

Автори стрічки висловлюють щиру подяку командуванню Сил територіальної оборони Збройних Сил України за сприяння у створенні фільму.

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