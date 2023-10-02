Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Вийшов кліп, присвячений захисникам та захисницям, що загинули, захищаючи Україну. У зйомках взяли участь побратими Сил Спеціальних Операцій та Спецпідрозділів Національної Поліції України.
У центрі сюжету – реальна історія українського бійця Андрія Слобченко з позивним «Троль». Андрій – ветеран, що з 2014 року пройшов найзапекліші бої: Донецький Аеропорт, Авдіївку, Волноваху, Піски та інші гарячі точки. Служив в артрозвідці 93 бригади. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць ворожої техніки.
У 2022 Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони. Загинув біля Бахмуту у 2022 році.
«Загинув як герой!» — повідомив командир. Ціною життя Андрій відбив ворожий штурм.
Андрій – людина-символ. Він – уособлення тисяч простих українців, які не вагаючись ні секунди стали на захист Батьківщини. Ці люди – не медійні персони. У них не має часу на соцмережі та інтерв’ю. Вони воюють – вдень, вночі, вранці, ввечері. Вони проявляють надзвичайну мужність і віддають свої життя, щоб мільйони українців жили під мирним небом.
Саме цим людям і присвячена відео-робота. У кліпі змальовано життєвий шлях героя – який дуже схожий на життєвий шлях десятків тисяч український воїнів.
ЗНІМАЛЬНА ГРУПА
Режисер: Василь Москаленко
Оператор: Володимир Кратінов
Саунддизайн: Сергій Пінчук
Продюсер: Вікторія Кратінова
Грим: Юлія Задорожня
VFX: Дмитро Суходол
Колір: LumiFx
Творча команда – побратими ССО ЗСУ та Спецпідрозділів Національної Поліції
МУЗИКА
Пісня «Герої» – оригінал виконує Сергій Мироненко
Автор пісні «Герої»: Бажана
Виконання у кліпі: Оркестр Національної Поліції України
Диригент — Володимир Сидорчук
Соліст: Віктор Шайда
Аранжування: Максим Паюк
Звук, зведення: Сергій Сидорчук, Максим Паюк
БІОГРАФІЯ БІЙЦЯ:
Андрій Слобченко пішов на фронт у 2014 році. У складі полку «Дніпро-1» приймав участь у боях за Піски та Тоненьке. Воював у Донецькому Аеропорту. Виконував диверсійно-розвідувальні завдання.
З 2016 року вступив в 93 бригаду. Служив в БУАР (батарея управління артилерійської розвідки). Виконував бойові завдання на Світлодарській дузі, у Гранітному, Вольновасі та Авдіївці. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць російської військової техніки.
У 2020 році Андрій повернувся до цивільного життя. Відкрив невелике підприємство, успішно займався бізнесом. Але в перший же день повномасштабного вторгнення покинув все та знову пішов захищати країну.
Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони.
Коли Київська область була звільнена, Андрій почав вимагати, щоб його перевели на Схід – туди, де велись найзапекліші бої. Сказав: «Я тут сидіти не буду, якщо йде війна — треба воювати».
Він перевівся до 72 бригади, яка була на сході. 9 серпня 2022 року загинув, відбиваючу штурм в районі села Клинове, Бахмутського району. «Андрій. — Він був дуже добрим, чесним та скромним. Коли я йому казав, шо він герой, він посміхався і відповідав: «Живих героїв не буває…»
Пам’ятаємо наших героїв!