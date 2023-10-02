Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам

Вийшов кліп, присвячений захисникам та захисницям, що загинули, захищаючи Україну. У зйомках взяли участь побратими Сил Спеціальних Операцій та Спецпідрозділів Національної Поліції України.

У центрі сюжету – реальна історія українського бійця Андрія Слобченко з позивним «Троль». Андрій – ветеран, що з 2014 року пройшов найзапекліші бої: Донецький Аеропорт, Авдіївку, Волноваху, Піски та інші гарячі точки. Служив в артрозвідці 93 бригади. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць ворожої техніки.

У 2022 Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони. Загинув біля Бахмуту у 2022 році.

«Загинув як герой!» — повідомив командир. Ціною життя Андрій відбив ворожий штурм.

Андрій – людина-символ. Він – уособлення тисяч простих українців, які не вагаючись ні секунди стали на захист Батьківщини. Ці люди – не медійні персони. У них не має часу на соцмережі та інтерв’ю. Вони воюють – вдень, вночі, вранці, ввечері. Вони проявляють надзвичайну мужність і віддають свої життя, щоб мільйони українців жили під мирним небом.

Саме цим людям і присвячена відео-робота. У кліпі змальовано життєвий шлях героя – який дуже схожий на життєвий шлях десятків тисяч український воїнів.

ЗНІМАЛЬНА ГРУПА

Режисер: Василь Москаленко

Оператор: Володимир Кратінов

Саунддизайн: Сергій Пінчук

Продюсер: Вікторія Кратінова

Грим: Юлія Задорожня

VFX: Дмитро Суходол

Колір: LumiFx

Творча команда – побратими ССО ЗСУ та Спецпідрозділів Національної Поліції

МУЗИКА

Пісня «Герої» – оригінал виконує Сергій Мироненко

Автор пісні «Герої»: Бажана

Виконання у кліпі: Оркестр Національної Поліції України

Диригент — Володимир Сидорчук

Соліст: Віктор Шайда

Аранжування: Максим Паюк

Звук, зведення: Сергій Сидорчук, Максим Паюк

БІОГРАФІЯ БІЙЦЯ:

Андрій Слобченко пішов на фронт у 2014 році. У складі полку «Дніпро-1» приймав участь у боях за Піски та Тоненьке. Воював у Донецькому Аеропорту. Виконував диверсійно-розвідувальні завдання.

З 2016 року вступив в 93 бригаду. Служив в БУАР (батарея управління артилерійської розвідки). Виконував бойові завдання на Світлодарській дузі, у Гранітному, Вольновасі та Авдіївці. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць російської військової техніки.

У 2020 році Андрій повернувся до цивільного життя. Відкрив невелике підприємство, успішно займався бізнесом. Але в перший же день повномасштабного вторгнення покинув все та знову пішов захищати країну.

Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони.

Коли Київська область була звільнена, Андрій почав вимагати, щоб його перевели на Схід – туди, де велись найзапекліші бої. Сказав: «Я тут сидіти не буду, якщо йде війна — треба воювати».

Він перевівся до 72 бригади, яка була на сході. 9 серпня 2022 року загинув, відбиваючу штурм в районі села Клинове, Бахмутського району. «Андрій. — Він був дуже добрим, чесним та скромним. Коли я йому казав, шо він герой, він посміхався і відповідав: «Живих героїв не буває…»

Пам’ятаємо наших героїв!