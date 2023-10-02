Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru

Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам

02.10.2023

Вийшов кліп, присвячений захисникам та захисницям, що загинули, захищаючи Україну. У зйомках взяли участь побратими Сил Спеціальних Операцій та Спецпідрозділів Національної Поліції України. 

Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам

У центрі сюжету – реальна історія українського бійця Андрія Слобченко з позивним «Троль». Андрій – ветеран, що з 2014 року пройшов найзапекліші бої: Донецький Аеропорт, Авдіївку, Волноваху, Піски та інші гарячі точки. Служив в артрозвідці 93 бригади. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць ворожої техніки. 

У 2022 Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони. Загинув біля Бахмуту у 2022 році.

«Загинув як герой!» — повідомив командир. Ціною життя Андрій відбив ворожий штурм. 

Андрій – людина-символ. Він – уособлення тисяч простих українців, які не вагаючись ні секунди стали на захист Батьківщини. Ці люди – не медійні персони. У них не має часу на соцмережі та інтерв’ю. Вони воюють – вдень, вночі, вранці, ввечері. Вони проявляють надзвичайну мужність і віддають свої життя, щоб мільйони українців жили під мирним небом. 

Саме цим людям і присвячена відео-робота. У кліпі змальовано життєвий шлях героя – який дуже схожий на життєвий шлях десятків тисяч український воїнів. 

ЗНІМАЛЬНА ГРУПА 

Режисер: Василь Москаленко 

Оператор: Володимир Кратінов 

Саунддизайн: Сергій Пінчук 

Продюсер: Вікторія Кратінова 

Грим: Юлія Задорожня 

VFX: Дмитро Суходол 

Колір: LumiFx 

Творча команда – побратими ССО ЗСУ та Спецпідрозділів Національної Поліції 

МУЗИКА 

Пісня «Герої» – оригінал виконує Сергій Мироненко 

Автор пісні «Герої»: Бажана 

Виконання у кліпі: Оркестр Національної Поліції України 

Диригент — Володимир Сидорчук 

Соліст: Віктор Шайда 

Аранжування: Максим Паюк 

Звук, зведення: Сергій Сидорчук, Максим Паюк 

БІОГРАФІЯ БІЙЦЯ: 

Андрій Слобченко пішов на фронт у 2014 році. У складі полку «Дніпро-1» приймав участь у боях за Піски та Тоненьке. Воював у Донецькому Аеропорту. Виконував диверсійно-розвідувальні завдання. 

З 2016 року вступив в 93 бригаду. Служив в БУАР (батарея управління артилерійської розвідки). Виконував бойові завдання на Світлодарській дузі, у Гранітному, Вольновасі та Авдіївці. Завдяки його роботі були знищені сотні одиниць російської військової техніки. 

Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам

У 2020 році Андрій повернувся до цивільного життя. Відкрив невелике підприємство, успішно займався бізнесом. Але в перший же день повномасштабного вторгнення покинув все та знову пішов захищати країну. 

Андрій вибивав росіян з Київської області. Вдвох з побратимом, озброєні лише РПГ та стрілецької зброєю, вони атакували ворожі колони. 

Коли Київська область була звільнена, Андрій почав вимагати, щоб його перевели на Схід – туди, де велись найзапекліші бої. Сказав: «Я тут сидіти не буду, якщо йде війна — треба воювати».

Він перевівся до 72 бригади, яка була на сході. 9 серпня 2022 року загинув, відбиваючу штурм в районі села Клинове, Бахмутського району. «Андрій. — Він був дуже добрим, чесним та скромним. Коли я йому казав, шо він герой, він посміхався і відповідав: «Живих героїв не буває…»

Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам

Пам’ятаємо наших героїв!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

Ведучі СТБ стали амбасадорками «Legend of Sisterʼs Power» — великого збору-гри від жіночого руху Veteranka та Маршу жінок

 Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний учасник «Х-Фактор» Савелій Федан

 Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

Особливість системи протиракетного комплексу NASAMS: характеристики

 Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

 Позивний «Троль»: вийшов кліп, присвячений загиблим українським захисникам
Телеканал СТБ

На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо про руйнування
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати