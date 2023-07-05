Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru

На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза

05.07.2023

Ще одна велика втрата для країни і для нашої команди Starlight Media. В бою на Бахмутському напрямку загинув наш колега та український захисник, Ярослав Пікуза. 

На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза

Ярослав працював в нашій команді з 2019 року як декоратор-постановник. Він брав участь у виробництві багатьох улюблених країною проєктів. Серед них: «Холостяк» та «Холостячка», «Супермама», «Супербабуся», «Пара на мільйон», «МастерШеф», «Зважені та щасливі», «Все буде добре», «Битва екстрасенсів», «Екстрасенси ведуть розслідування», «Я соромлюсь свого тіла», «Хто зверху», «Хата на тата», «Хто проти блондинок», «Євробачення», «Щасливі за 7 днів», «Таємниці ДНК» та інші. 

В березні 2022 Ярослав добровольцем пішов на війну. Захищав Київщину, брав участь в боях за рідний Ірпінь. А загинув на Донеччині, в районі Бахмуту.

З болем в серці і глибоким співчуттям родині та близьким загиблого Героя, ми шануємо його пам’ять і зберігаємо безкінечну вдячність. За місяць Ярославу мало виповнитися 40 років. У нього залишились дружина та 9-річний син. 

Підтримати сім‘ю можна, направивши кошти на картку дружини Ірини: 

5168 7451 2804 9886 

Вічна шана тобі, колего Слава Герою

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

Винищувачі F-16: характеристики винищувачів

 На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

Що робити у разі теракту на Запорізькій АЕС: МОЗ дало чіткий алгоритм дій

 На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

На фронті загинув звукорежисер та український військовий Іван Шульга

 На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

Як забруднену воду перетворити на питну — рекомендації МОЗ

 На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза
Телеканал СТБ

росія підірвала Каховську ГЕС: що відомо зараз
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати