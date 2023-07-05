На фронті загинув декоратор-постановник та український військовий Ярослав Пікуза

Ще одна велика втрата для країни і для нашої команди Starlight Media. В бою на Бахмутському напрямку загинув наш колега та український захисник, Ярослав Пікуза.

Ярослав працював в нашій команді з 2019 року як декоратор-постановник. Він брав участь у виробництві багатьох улюблених країною проєктів. Серед них: «Холостяк» та «Холостячка», «Супермама», «Супербабуся», «Пара на мільйон», «МастерШеф», «Зважені та щасливі», «Все буде добре», «Битва екстрасенсів», «Екстрасенси ведуть розслідування», «Я соромлюсь свого тіла», «Хто зверху», «Хата на тата», «Хто проти блондинок», «Євробачення», «Щасливі за 7 днів», «Таємниці ДНК» та інші.

В березні 2022 Ярослав добровольцем пішов на війну. Захищав Київщину, брав участь в боях за рідний Ірпінь. А загинув на Донеччині, в районі Бахмуту.

З болем в серці і глибоким співчуттям родині та близьким загиблого Героя, ми шануємо його пам’ять і зберігаємо безкінечну вдячність. За місяць Ярославу мало виповнитися 40 років. У нього залишились дружина та 9-річний син.

Підтримати сім‘ю можна, направивши кошти на картку дружини Ірини:

5168 7451 2804 9886

Вічна шана тобі, колего Слава Герою