Оладки на кефірі: рецепт покроково

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Оладки на кефірі: рецепт приготування в домашніх умовах від Максима Пустовіта

04.07.2023

Оладки на кефірі приготувати дуже просто. Є безліч варіацій приготування цієї страви. Пропонуємо вашій увазі простий рецепт оладок на кефірі від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта, який полюбиться вам з першої хвилини!

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Оладьи на кефире

Інгредієнти:

  • кефір (25 % жирності) — 400 мл
  • цукор — 3 ст. л.
  • рослинна олія — 2 ст. л.
  • пшеничне борошно — 200 г
  • сода — 1 ч. л.
  • дрібка солі

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Приготування:

  1. Змішати кефір, сіль, цукор, додати борошно й соду.
  2. Ретельно розмішати тісто, щоб не утворилися грудочки. Для цього скористайтеся виделкою або вінчиком. Тісто має нагадувати густу сметану.
  3. Для смаження краще взяти сковорідку з товстим дном. Розігріти сковорідку, в тісто додати 1 ч. л. рослинної олії. Швидко перемішати.
  4. Змастити олією гарячу сковорідку. Викладати на дно невеликі оладки. Не розмазувати. Смажити на невеликому вогні під кришкою.

Смачного!

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