Паска в хлібопічці – рецепт паски в хлібопічці

Рецепт паски в хлібопічці
Зовсім скоро настане світле свято Великодня, коли хочеться побалувати себе і близьких ароматними домашніми пасками. Але для цього зовсім необов’язково після приготування тіста на паску возитися з духовкою, якщо у вас є хлібопічка: в ній також виходять смачні та пишні паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски в хлібопічці і пригощайте сім’ю святковою випічкою на Великдень 2023.
Більше на тему: Рецепти паски в мультиварці
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл
- яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 150 г
- борошно пшеничне — 600 г
- сіль — 1,5 ч. л.
- цукор — 80 г
- дріжджі сухі — 2,5 ч. л.
- родзинки, цукати — повний диспенсер
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти завантажуємо до хлібопічки по черзі (згідно з інструкцією) та обираємо програму «Французький хліб», режим «Випічка».
- Через 3 години насолоджуємося готовою паскою.
Більше на тему: Заварна паска – рецепт покроково
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.