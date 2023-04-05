Рецепт «Царської» паски від Артема Кінаша

Щороку світле, добре і щедре свято Воскресіння Христового відзначається із ситним трапезним столом, який прикрашають крашанки, весняні салати, м’ясні, рибні страви і, звичайно ж, паска! Спеціально для сайту STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш підготував рецепт паски на Великдень 2023.

Для того, щоб приготувати класичну « Царську » паску, нам потрібно добре промити родзинки, а потім – залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Після цього нам потрібно буде злити воду, а родзинки обсушити на паперовому рушнику. Трохи пізніше наш сир потрібно протерти через сито.

До сиру слід додати курячі жовтки (або яйця), сметану, цукор, ванільний цукор і все добре перемішати. Після цього потрібно додати нарізане кубиками і трохи розм’якле вершкове масло і збити сирну масу за допомогою міксера до пишності та однорідності. Потім потрібно перелити сир у велику каструлю. Далі отриману масу потрібно поставити на маленький вогонь і постійно помішувати до перших бульбашок (тобто до закипання).

При появі перших ознак закипання вам необхідно зняти каструлю з вогню, поставити в миску з холодною водою (в миску можна додати кубики льоду) і помішувати до повного охолодження. Отриману сирну масу необхідно прибрати приблизно на 1 – 2 години в холодильник, щоб вона добре загусла.

В охолоджену сирну основу « Царської » сирної паски пізніше потрібно додати родзинки, горіхи і добре перемішати. Пасочницю потрібно заздалегідь застелити змоченою у воді та складеною в 2 шари медичною марлею. Потім сирну основу висипаємо в пасочницю.