SLM реалізує стратегію підтримки ветеранів та ветеранок війни: хто може долучитись та як

Starlight Media реалізує стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни та закликає бізнес долучитись

Це перша комплексна стратегія українського бізнесу, що запроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, в продуктах компанії та суспільстві. Медіагрупа створила корпоративну стратегію, щоб сприяти формуванню інклюзивних та сприятливих умов для працевлаштування, реабілітації, адаптації українських військових по завершенню служби та якісному відображенню їх досвіду та потреб в контенті.

Корпоративну програму було створено з безкінечною вдячністю ветеранам та ветеранкам дев’ятилітньої російсько-української війни та очікуванням на повернення всіх захисників та захисниць, які виборюють українську свободу та незалежність зараз. В її основі – аналітика досвіду топ-100 американських компаній, що були визначені найбільш дружніми до ветеранів роботодавцями у щорічному рейтингу Forbes, експертні рекомендації Veteran Hub, що роками опікуються адаптацією та працевлаштуванням українських ветеранів і стали ключовим партнером програми Starlight Media, та українські дослідження щодо викликів і суспільних стереотипів, з якими зіштовхуються люди з бойовим досвідом в Україні.

Starlight Media зробить доступ до всіх своїх напрацювань та проектів відкритим, щоб досягти більшої соціальної користі і поширити ці практики серед відповідального українського бізнесу та всіх зацікавлених сторін.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: “Без сумніву, зараз весь український народ об’єднаний вірою та вдячністю нашим силам оборони. Важливо, щоб це відчуття поваги та вдячності залишилось в нашому суспільстві і в час, коли героїв та героїнь вже не можна буде впізнати за формою. Коли вони та їх сім’ї проходитимуть непростий шлях реабілітації та повернення до цивільного життя. Ми точно знаємо, що маємо працювати вже зараз – як медіагрупа, як роботодавець, як бізнес, щоб стати надійним плечем опори для повернення тих, хто зробив свій внесок у нашу безпеку та свободу. І віримо, що в цій великій меті знайдемо багато партнерів – серед українських компаній, громадських та державних інституцій, серед наших глядачів. Це одна з форм віри в перемогу – працювати для тих, хто наближав її, ризикуючи власним життям”.

Програма Starlight Media з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни буде реалізовуватись на трьох рівнях діяльності компанії:

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Як медіа: в широкому та інклюзивному висвітленні досвіду ветеранів(-ок) та їх сімей на всіх телеканалах медіагрупи; інформаційній підтримці проєктів, націлених на реабілітацію та адаптацію ветеранів(-ок); напрацюванні редакційних принципів чутливого висвітлення бойового та ветеранського досвіду в новинному, розважальному та художньому контенті; створенні телевізійних та діджитал кампаній і проєктів з підтримки суспільної інклюзивності та позитивного сприйняття ветеранів(-ок) та їх сімей; реалізації соціальних та маркетингових національних кампаній, присвячених ветеранам/ветеранкам російсько-української війни.

Як роботодавця: в комплексній стратегії підтримки співробітників та співробітниць Starlight Media, що повернуться на робочі місця по завершенню служби та майбутньому інклюзивному наймі ветеранів та ветеранок; розроблених програмах адаптації ветеранів(-ок), корпоративного навчання, спеціалізованих пільг, сервісів психологічної підтримки, формуванні корпоративних спільнот ветеранів(-ок) та їх сімей; інклюзивному розвитку корпоративної культури та проведенні навчання для hc-команди, керівників(-ць) та команди з чутливої комунікації та найму ветеранів(-ок).



Як бізнесу: в адвокації програм підтримки ветеранів та ветеранок серед компаній, які працюють в Україні; безкоштовному наданні власних напрацювань для використання іншими українськими бізнесами; інформаційній підтримці ветеранського бізнесу та бізнесів, що запровадили програми підтримки українських ветеранів та ветеранок.

Starlight Media готова передати всі напрацювання та презентувати свою програму українським бізнесам та партнерам, що прагнуть підтримати ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Для того, щоб отримати матеріали – зверніться на пошту до honcharenko.y@slm.ua

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