Прем’єра документального фільму Lviv — Salzburg: Mozart for Solidarity

Відомий український фестиваль класичної музики «LvivMozArt», засновницею і керівницею якого є всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів, та Міжнародний фонд Mozarteum представляють прем’єру документального фільму Lviv — Salzburg: Mozart for Solidarity. Детальніше читайте в матеріалі STB.UA.

З моменту заснування фестивалю LvivMozArt у Львові (Україна) його головним пріоритетом є зміцнення міжнародних культурних зв’язків та обмінів між Україною та Західною Європою. У 2022 році, коли народ України опинився в новій реальності повномасштабної війни, це прагнення стало ще сильнішим. Цього літа проведення фестивалю у Львові стало неможливим через російське вторгнення в Україну. Тож у Зальцбурзі зустрілися вісім відомих українських митців. Натхненні, мабуть, найвідомішим композитором усіх часів Вольфгангом Амаде Моцартом, вони зібралися на оригінальних місцях роботи музичного генія, щоб поговорити про свій досвід, силу солідарності та музику.

Проект «Львів – Зальцбург: Моцарт для солідарності» пов’язаний із особистістю Франца Ксавера Моцарта та жінок із його близького оточення у Львові. У музичному фільмі глядачі чують особливий репертуар, створений у Львові (Україна) 180-200 років тому. Ці твори вперше прозвучали в історичних місцях і на оригінальних інструментах родини Моцартів у Зальцбурзі. Використовувалися дорогоцінні оригінальні інструменти Вольфганга Амадея Моцарта: його скрипка, виготовлена ​​італійським майстром П’єтро Антоніо Далла Коста (1697-1770) та його фортепіано. Подальші записи відбувалися на роялі Конрада Графа, естетика якого дуже близька до оригінальної тональності творів Ф. X. Моцарта та Роберта і Клари Шуман.

У програмі твори Франца Ксавера Моцарта, його учениці Юлії фон Кавалькабо, однієї з перших австрійських композиторів, надзвичайно талановитої дочки його коханки та єдиної спадкоємиці Жозефіни фон Кавалькабо, і Роберта Шумана. Цей цикл доповнять твори сучасних українських композиторів Богдана Сегіна та Валентина Сильвестрова.

У проекті візьмуть участь всесвітньо відомі українські митці.

А саме: Оксана Линів (диригент), Антоній Баришевський (фортепіано), Андрій Мурза (скрипка), Ольга Дядів (сопрано), Андрій Бондаренко (баритон), Анатолій Погребний (тенор) та Юлія Ткаченко (сопрано).

Роксоляна Гавалюк – музикознавець та дослідник Товариства Mozartiana Galicia – розкриває цікаві факти про нові історичні відкриття.

Подробиці творчої співпраці Львова та Зальцбурга розповідає президент Міжнародного фонду Моцартеум Зальцбург Йоганнес Хонсіг-Ерленбург.

Задумом та зйомками фільму займається українська кіногрупа Young & Hungry production, звукорежисер – Володимир Пунько.

Головний ініціатор і автор проекту – музичний керівник Teatro Comunale di Bologna, художня керівниця і співзасновниця фестивалю LvivMozArt, засновниця і головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України YSOU, диригентка Оксана Линів.

Важливою частиною проекту є благодійність: LvivMozArt закликає збирати пожертви на підтримку реконструкції Харківського університету мистецтв, постраждалого від російського вторгнення.

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Причина оплати: Моцарт за солідарність

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