На реальних подіях: з’явився тизер «Кривавої Нафти» про опір українців під час війни

Режисер Джонні Київський опублікував тизер до драматичного фільму «Кривава Нафта», з саундтреком від Юлії Саніною, фронтвумен The HARDKISS.

Кадр з фільму / прес-служба

«Кривава Нафта» – художній фільм-антологія про героїчний опір українського народу під час повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну.

«Фільм «Кривава Нафта» присвячений героям та жертвам війни, яку розв’язала країна-терорист Росія, – зазначив режисер фільму Джонні Київський.

Фільм складається з 7 короткометражних новел. Кожна новела – історія на реальних подіях, що висвітлює окремий аспект війни: героїзм збройних сил України, воєнні злочини російської федерації, трагедію дитини, сім’ю якої вбила росія…

Окрема увага у фільмі приділена питанню колаборації деяких іноземних політиків та бізнесменів з російським агресором. Багато хто йде на поступки російським терористам через дешеву російську нафту та газ.

Фільм наголошує на тому, що ціна дешевої російської нафти вимірюється не в доларах, євро чи рублях. Вона вимірюється життями українців – жінок та дітей, яких Росія вбиває кожного дня зі зброї, виробництво якої оплачують країни, які купляють російські енергоносії.

Фільм «Кривава Нафта» ставить питання «Скільки літрів нафти коштує життя дитини?» Адже кожного разу, зазнавши поразки на полі бою, Росія вдається до вбивства мирних жителів бомбами та ракетами.

Оператори проекту – Євген Усанов та Володимир Кратінов. Серед акторів, що долучились до проекту – Тарас Цимбалюк («Кріпосна», «Чорний Ворон»), Дар’я Легейда («Кріпосна»), Михайло Войчук («Ілловайськ»), Андрій Твердак.

У тизері фільма лунає пісня січових стрільців «Ой у Лузі Червона Калина» – саундтрек від Юлії Саніної, фронтвумен The HARDKISS. Аранжування пісні виконав Юрій Шепета («Великий Гетсбі»).

Прем’єра фільму відбудеться наприкінці 2022 року.



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