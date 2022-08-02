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Вартість євро та долара зрівнялися вперше за 20 років: що це означає

02.08.2022

На світовому ринку котирування долара та євро зрівнялися через ризики рецесії  єврозони та стрімке підвищення ключових ставок США. Про це відомо з даних Investing.

Курс долара до євро: чому курс євро падає, а курс долара зростає.

Фото: Depositphotos

Після того, як близько 12:00 за київським часом євро досяг паритету з доларом після тривалого зниження, курс євро знову “відскочив” вгору і до 14:00 вже склав 1,0026 за долар. Востаннє котирування євро та долара перебувало на паритеті у листопаді 2002 року.

Курс євро останні кілька тижнів знижувався по відношенню до долара, і трейдери дедалі частіше говорили про неминучість паритету двох валют. Причина – зростання ризику рецесії єврозони на тлі припинення постачання газу росією до Європи.

Обмежені поставки означатимуть можливість нормування споживання газу країнами ЄС, що призведе до падіння виробництва та, відповідно, економіки в цілому.

Такий економічний шок ставить Європейський центральний банк перед питанням, як посилювати монетарну політику для заборони рекордної за десятиліття інфляції в блоці, і при цьому не штовхати і так ослаблену економіку у бік рецесії.

Ймовірно, що різниця у відсоткових ставках між ЄЦБ і Федрезервом США збільшуватиметься, що спричинить активніший перетік капіталу з ЄС. Як раніше розповідав Енді Блумфілд, керівник відділу макродосліджень у Record Currency Management, великі обсяги капіталу вже перемістилися до США.

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