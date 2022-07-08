Гороскоп на 9 липня 2022 року

Гороскоп на 9 липня 2022 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто не поспішати з вибором, а кого чекають розчарування в особистому житті? Читайте гороскоп на 9 липня 2022 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів на першому місці буде кохання. Не намагайтеся думати раціонально: просто розслабтеся і насолоджуйтеся моментом.

Телець

Тельці постануть перед вибором. Не робіть поспішних висновків і не давайте негайних відповідей. Краще візьміть паузу, щоб добре все обміркувати.

Близнюки

Відмінний день для сімейної прогулянки або душевного вечора в колі рідних людей. Насолоджуйтесь атмосферою з близькими.

Рак

Ракам протипоказані перевтома й різні фізичні навантаження. Краще подбайте про себе, зробіть приємні процедури, приготуйте корисний сніданок і пийте вітамінні чаї.

Лев

Левів чекає емоційний день. Щоб не зіпсувати собі настрій, навчіться контролювати свої емоції і тримати себе в руках. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще промовчіть.

Діва

Дів чекає приємна пропозиція. Вона безпосередньо стосуватиметься вашого кар’єрного зростання та фінансового добробуту. Не варто зволікати ― беріть ситуацію в свої руки.

Терези

Терези можуть відчути себе втомленими і спустошеними. Не впадайте у відчай і боріться з цим станом. Просто відпочиньте і займіться тим, що дарує вам втіху.

Скорпіон

Хороший день, щоб зайнятися ґрунтовно своїм здоров’ям. Корисні продукти, спорт, прогулянка на свіжому повітрі і правильні косметичні процедури здатні подарувати вам необхідне відчуття легкості.

Стрілець

День для Стрільців пройде активно. Ви зможете зробити багато справ. Вечір обов’язково присвятіть коханій людині.

Козеріг

Астрологи рекомендують провести день максимально спокійно. Робіть усе за списком і нікуди не поспішайте. Якщо все робитимете правильно, досягнете успіху.

Водолій

Астрологи радять Водоліям максимально зануритися в робочу рутину. Крім цього вам варто навести лад у фінансових справах.

Риби

Не виключено, що Риб у цей день чекатимуть помилки і розчарування в особистому житті. Будьте критичні до себе і справедливі до інших.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.