Місячний посівний календар садівника-городника на червень 2022 року

Місячний календар садівника-городника на червень 2022 року підкаже, коли краще працювати з саджанцями та сіяти. Садівникам та городникам доводиться працювати багато і обережно цього року. Коли саджати, а коли пересаджувати? Що коли краще сіяти? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на червень 2022 року.

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Сприятливі дні для посадки у червні 2022:

Соняшник ― 4, 5, 9, 10;

Зелень ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Томати ― 15, 21, 22, 23, 24

Капуста, спаржа ― 4, 7, 13-1719-23, 27, 28

Часник ― 16, 19-25

Броколі, цвітна капуста ― 9, 10, 24, 25

Морква, буряк, ріпа, селера ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

Цибуля, хрін ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31

Огірки ― 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Баклажани, кабачки ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Горох, боби, квасоля ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31

Гіркий перець ― 1-3, 7-14, 16, 19, 20, 24-30

Кабачки, патисони, гарбузи ― 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30

Суниця, полуниця ― 1-3, 7-9, 12, 14, 16, 30

Перець солодкий ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Редиска, редька дайкон ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

Кукурудза ― 9, 10

Картопля, топінамбур ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31

Гарбуз, баштанні ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Сприятливі дні для посадки саджанців на червень 2022:

Яблуня ― 13-16, 24

Абрикос, вишня, слива, персик ― 9, 10, 13, 14, 24, 25

Виноград ― 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30

Малина ― 1-3, 11, 12, 26, 27, 30

Волоський горіх, фундук ― 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25

Глід ― 1-5, 11, 12, 24, 25, 30

Виноград ― 1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Малина, ожина ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30

Полуниця, суниця ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30

Смородина ― 1-5, 11, 12, 19, 20, 30

Калина, шипшина, горобина, обліпиха ― 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30

Аґрус та інші ягідники ― 1-3, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30

Черешня ― 3-5, 13, 24, 25

Груша, айва ― 8, 9, 15, 16

Сприятливі дні для посадки та пересадки квітів та декоративних рослин у червні 2022:

Однорічні ― 7-10, 13,14, 21-23, 30

Дворічні та багаторічні ― 1-12, 15, 16, 24, 25, 30

Цибулинні та бульбові ― 1-3, 6-8, 11, 12, 19-25 та 30

Газон ― 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30

Живі огорожі ― 4-8, 13

Хвойні ― 1, 4-8, 13, 30

Кущі та дерева ― 1, 4-8, 13, 24, 25, 30

Лозові ― 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27

Несприятливі дні для будь-яких посадок у червні 2022:

28 червня 2022.

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