Привітання з Трійцею у віршах і прозі
У чудове свято Трійці важливо приділити увагу близьким людям! Редакція STB.UA зібрала найкрасивіші привітання з Трійцею для рідних у віршах та прозі. Як душевно привітати з Трійцею-2022 — дізнайтесь у нашому матеріалі!
Привітання з Трійцею у прозі
***
Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай до вашої оселі прийде святе тепло. Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаємо вам завжди зустрічати свята навіть не втрьох, а в колі величезної і дружної сім’ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.
***
Нехай у п’ятдесятий день Трійці зійде на всіх світлий святий чудодійний Дух великим і променистим щастям, що зігріває неймовірною любов’ю втомлену душу, надаючи окрилюючу надію і необхідні сили!
***
Вітаю з Трійцею і зичу миру та щастя в житті, добра і злагоди в сім’ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів щодня.
***
Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі Святою Трійцею!
***
У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!
***
Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб смуток і негаразди розсіялися й поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!
***
Зі святом Святої Трійці вас, дорогі! В цей день нехай ваші думки будуть чистими і добрими, а душа відкрита для допомоги і співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові і спокою, що прикрашає ваше повсякденне життя з його побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою.
Привітання з Трійцею у віршах
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавен у нас в народі
Зелений колір в день цей в моді.
Все, що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато
Радості Зелені свята!
***
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
***
Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,
Дасть сили і наснаги вам добро творити.
А гілочка зелена, що є символом життя,
Святковий настрій допоможе вам створити!
***
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любові та миру
Нині й повсякчас!
***
Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя – завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!
***
Хай Трійця Свята в любові єднає
Парафію нашу в єдину родину,
А мир, мов голубка, над нами літає.
Ми Богу приносим молитву уклінно:
За достойну громаду, що храм будувала.
Завжди і у всьому вам Бог допоможе,
Щоб довго й щасливо на світі ви жили,
Дітьми називала вас Матінка Божа.
Майстриням за прекрасне пошиття,
Що в храмі райськими квітками процвітає,
Хай скрасить Господь долю і життя,
Здоров’я і натхнення посилає!
***
Кохана, день Трійці настав,
І я б тобі сьогодні побажав
Всього того, що хочеш ти сама,
І найпрекрасніші слова
Хочу тобі, кохана, сказати,
Хочу тебе зараз поцілувати.
Нехай Трійця допоможе нам любити
І добрі справи завжди творити.
***
Трійця – святість!
Трійця – мудрість!
Трійця – сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде вірною життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння –
Добре слово – початок усього,
Віра в порятунок, а з ним — воскресіння
Вічної любові благодатної Його!