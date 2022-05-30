Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 31 травня 2022 року. Як правильно провести вівторок? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 31 травня 2022 року від експертів СТБ.

Овен

Овен буде налаштований подискутувати. День схиляє його доводити свою точку зору і правоту, і він неодмінно знайде привід, щоб посперечатися з усіма.

Телець

Тельці 31 травня будуть серйозні як ніколи. Навіть у побутових питаннях Вони намагатимуться йти напролом і ризикують розтратити сили, а також отримати душевну травму. Щоб цього не сталося, зірки рекомендують розставити пріоритети.

Близнюки

Близнюкам у цей день багато справ вдаватимуться відмінно, і тому вони зможуть продемонструвати всім свою перевагу. Зірки наділяють їх особливими енергійністю, рішучістю і розумом.

Рак

День наділить Раків щирістю, прямотою і бажанням спілкуватися. Їм стане тісно в вузькому колі і захочеться завести нові знайомства.

Лев

Левам не варто поспішати, зірки застерігають їх від помилок, пов’язаних з необдуманими, спонтанними вчинками. Якщо є сумніви ― краще відкласти на потім.

Діва

Зірки схиляють Дів продемонструвати силу в якомусь питанні. День наділить їх упевненістю в собі, рішучістю і спокоєм, завдяки чому вони зможуть показати твердість у будь-якій важливій справі.

Терези

День забезпечить Терезів величезною кількістю енергії. Їм буде під силу все те, що вони раніше вважали нереальним: зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід з глухого кута.

Скорпіон

Скорпіони всіма силами намагатимуться сховатися від чужої настирливості і спроб втрутитися в їхнє життя. День схиляє їх до того, щоб спокійно займатися своїми справами.

Стрілець

Стрільці буквально фонтануватимуть ідеями і думками. Їм захочеться якомога швидше ними поділитися. Та навіть якщо не вийде зробити це перед широкою публікою, не біда: достатньо знайти хоча б одного розумного слухача.

Козеріг

Оточення дратуватиме Козерогів. А щоб позбутися від невдоволення, вони будуть здатні витратити чимало часу і сил, намагаючись напоумити людей, які перебувають з ними поруч.

Водолій

У Водоліїв є шанс зіткнутися з чимось новим і цікавим. Можливо, це буде людина, нові знання, захопливі враження або почуття.

Риби

У Риб є ризик зіткнутися з опозицією в свою адресу. Хтось здатний висловити їм вельми неприємні речі просто в обличчя. Водночас вони будуть прораховувати ситуацію на кілька кроків уперед, будуючи сміливі і далекосяжні плани.

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