Багато українців, які подавали заяву на соціальні виплати для ВПО, досі не отримали коштів. Певна частина українців також не отримала виплати 6500 гривень для тих, хто втратив роботу під час війни. Чому вони не приходить і коли будуть виплати 6500 гривень для українців – розберемо докладніше нижче.

То чому не приходить 6500 гривень? Уряд повідомляє про те, що не потрібно переживати, якщо ви поки що не отримали виплати 6500 грн. Усі особи, які подали заявки на соціальні виплати, отримають кошти найближчим часом. Якщо ви ще не отримали їх – не турбуйтесь – у травні продовжують фінансувати виплату допомоги.

До якого числа можна одержати 6500?

У травні поновили виплату компенсації переселенцям 6500 грн. 70% людей, які оформляли ці виплати у березні, вже отримали їх. 30% населення, що залишилося, які подали заявку на виплату 6500 поки що чекають їх надходження. Міністерство соціальної політики України пообіцяло виплатити ці гроші всім, хто залишив заявку. 23 травня був новий транш грошей від Міністерства соціальної політики. Якщо ви не отримали ці гроші 23 травня, то вони обов’язково будуть зараховані у другому транші. Другий транш виплат 6500 гривень очікується на початку червня 2022 року.

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