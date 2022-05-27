Як помити мікрохвильову піч: прості способи

Іноді, досить один раз розігріти в мікрохвильовій печі блюдо без кришки – і в неї вже страшно заглядати. Як відмити мікрохвильовку швидко і просто? Читайте в нашому матеріалі найпростіші способи, як помити мікрохвильовку без зусиль.

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По суті, всі найефективніші способи зводяться до одного принципу – створення парової бані. Наше завдання – створити необхідний розчин, який вб’є всі зайві випаровування і неприємні запахи.

Спосіб 1. Чистимо мікрохвильовку содою

Нам знадобиться:

вода – 0,5 л

сода – 1 ст.л.

Рецепт:

Соду додаємо в мисочку з водою, ставимо її в мікрохвильовку нагріватися при максимальній потужності на 3-5 хвилин. Після цього вичікуємо ще кілька хвилин і протираємо піч. Якщо плями все ще залишилися – миємо, змочуючи губку в содовому розчині.

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Спосіб 2. Лимонна кислота

Нам знадобиться:

вода – 0,5 л

лимонна кислота – 1 ст.л. (Або 4 ложки лимонного соку)

лимон – 1 шт.

Рецепт:

У мисочку з водою засипаємо лимонну кислоту/лимонний сік. Додаємо в мисочку порізаний лимон. Ставимо в мікрохвильовку і вмикаємо її на повну потужність на 2-5 хвилин. Чекаємо ще близько 5 хвилин і протираємо губкою, змоченою в лимонному розчині. Такий спосіб відмінно допомагає позбутися від неприємного запаху в мікрохвильовій печі.

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Спосіб 3. Видаляємо легкі забруднення за допомогою водяної бані

Нам знадобиться:

вода – 0,5 л

Рецепт:

Мисочку з водою ставимо в піч і включаємо її на максимальну потужність на 10-15 хвилин. Після зупинки, чекаємо ще хвилин 5, це дозволить конденсату краще розчинити забруднення. Відкриваємо мікрохвильовку, витягаємо мисочку з водою і миємо піч м’якою губкою.

Спосіб 4. Чистимо мікрохвильовку оцтом

Нам знадобиться:

вода – 0,5 л

оцет 9% – 2 ст.л.

Рецепт:

Наливаємо в миску воду і оцет, ставимо в мікрохвильовку і вмикаємо її, на максимальній потужності, на 2-5 хвилин. Ми залишаємо ще на кілька хвилин, даємо розчину “попрацювати” над забрудненнями. Протираємо мікрохвильовку м’якою губкою. Такий метод відмінно видалить сильні забруднення.

Використовуючи цей спосіб, не забувайте відкривати вікна на кухні, щоб виходив запах кислоти. Якщо у вашої мікрохвильовки емальований поверхню, використовувати цей метод часто не варто.

Спосіб 5. Моєму мікрохвильовку склоочисником (механічний спосіб)

Нам знадобиться:

вода

рідина для миття скла

губка

Рецепт:

Змішуємо засіб для миття скла з водою в пропорції 2:1. Добре змочуємо губку і протираємо внутрішню частину мікрохвильовки. Засохлі плями змочуємо засобом і залишаємо на кілька хвилин, потім змиваємо. Після цього, добре протираємо піч губкою, змоченою у чистій воді, прибираємо залишки склоочисника.

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Кілька порад, як зберегти чистоту в мікрохвильовці.

коли готуєте страву, не забувайте накривати його спеціальною кришкою – ви уникнете зайвого розбризкування жиру, та й відмити кришку набагато простіше ніж мікрохвильовку

чистити мікрохвильову піч краще раз на місяць, так плями не встигнуть застареть і ви з легкістю від них позбудетеся

не використовуйте металеві або кришаться губки, тому що їх частки можуть забити грати, а це може призвести до займання

протирати мікрохвильовку краще після кожного розігріву