У 2022 році українці відзначають День вишиванки 19 травня. Це традиційне вбрання не тільки незамінний елемент нашого національної одягу, а й всесвітній тренд! Ви можете побачити зірок в сорочках та вишитих сукнях на червоних доріжках та модних показах, світських заходах та прогулянках. Безсумнівно, у кожної модниці в гардеробі повинна бути ця стильна та практична річ. До Дня вишиванки 2022 ми дібрали для вас 10 найкращих варіантів, як носити цей модний тренд.

Вишиванка з джинсами

Стильно та зручно. Доповнити таке вбрання ви можете як грубим взуттям, так і туфлями-човниками або босоніжками. Наприклад, співачка Джамала продемонструвала відмінний варіант такого поєднання.

Вишиванка з шортами

У цьому образі ви також виглядатимете чарівно. Кеди або ботильйони зі стильними аксесуарами зроблять образ ще гармонічнішим.

Вишиванка з джинсовою спідницею

Для того, щоб повністю відповідати модним трендам, виберіть спідницю із завищеною талією і застібкою спереду.

Вишиванка в пляжному стилі

Одягнувши вишиту туніку на купальник, ви можете відправитися на пляж або прогулянку. Пам’ятайте, що тканина повинна бути якісною та натуральною.

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Вишиванка і джинси-скінні

Зручно, практично та елегантно. На забувайте, що вишита блуза може бути різних кольорів. Гармонійно з багатьма літніми образами виглядатиме небесно-блакитний відтінок.

Вишита довга сукня

Колірну гаму такого наряду та аксесуари ви можете вибрати на будь-який смак. Ідеальним літнім доповненням стане солом’яний капелюх.

Вишиванка та спорт

Складно уявляєте таке поєднання? Даремно! Кеди і вишита туніка, спортивні шорти та футболка в етнічному стилі чудово доповнюють один одного.

Вишита сукня-міні

Найкращим доповненням стануть сандалі чи босоніжки на танкетці.

Вишиванка-комбінезон

Національний колорит може відображатися не лише у звичній нам сорочці, а й, наприклад, в такому вбранні.

Вишиванка та діловий стиль

Доповнивши образ класичними брюками, строгим костюмом та туфлями-човниками, ви можете відправитися і в офіс, і на ділову зустріч.

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Не забувайте, вишиванка обов’язково має бути зроблена з натуральних тканин, а візерунок – вишитий, а не намальований. З такою річчю в гардеробі ви точно відповідатимете модним тенденціям та відображатимете національний колорит!

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