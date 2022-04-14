Великдень є символом вічного життя та перемоги над смертю, а також очищення від гріхів, тому традиційно відзначається усім християнським світом. Для вірян Воскресіння Христове є головною подією церковного календаря, тому його називають «святом свят і торжеством із торжеств». Сам Великдень в цьому році припадає на 24 квітня.

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Крім Великого посту підготовка вірян до Великодня включає Чистий четвер, Страсну п’ятницю та Велику суботу. В останній четвер перед Воскресінням Христа слід провести в помешканні генеральне прибирання, а також очистити тіло. Після цього — в п’ятницю та суботу — віряни осмислюють мученицьку смерть Христа, якою він спокутував гріхи людей і відкрив їм дорогу до спасіння душі.

Ще до Чистого четверга православним слід приготувати святкові паски та яйця, щоб освятити їх під час богослужіння у Велику суботу. Найкраще фарбувати яйця цибулевим лушпинням у червоний колір, адже, за легендою, саме так Марія Магдалина змусила римського імператора Тиберія повірити у воскресіння Христа — коли звичайне яйце в її руках раптом стало червоним (як символ крові Ісуса).

Святкові паски та крашанки — не єдині страви для святкового столу. Крім них подають холодець, буженину, сирні паски, запечену домашню птицю тощо.



У ніч на неділю почнеться святкове богослужіння. В рамках великодньої служби священнослужитель разом із паствою здійснює хресний хід — обходить храм під церковний дзвін. Потім духовенство та віряни виконують пасхальний спів. Після його закінчення настоятель відчиняє двері храму і пускає всіх всередину для виконання пасхального канону. Далі настає час христосатися протягом наступних 40 днів (говорити один одному замість привітання: «Христос воскрес!», «Воістину воскрес!», при цьому тричі цілуючись), а також обмінюватися пасками і яйцями.



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Святкування Великодня триває 40 днів, оскільки саме стільки часу Христос провів на землі зі своїми учнями після воскресіння. Особливі святкування в храмах влаштовують через тиждень після Великодня — коли на Світлу седмицю проводяться урочисті богослужіння, хресні ходи, окроплення святою водою. Весь тиждень після Великодня прийнято ходити в гості до близьких, на гуляння, христосатися і дарувати подарунки.

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