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Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 4 квітня 2022

04.04.2022

Триває сороковий день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 4 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 04.04.2022

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.04 were approximately:

  • особового складу / personnel ― приблизно/ about 18300 осіб 
  • танків / tanks ― 647 од. 
  • бойових броньованих машин / APV  ― 1844 од. 
  • артилерійських систем / artillery systems ― 330 од. 
  • РСЗВ / MLRS ― 107 од. 
  • засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 54 од.
  • літаків / aircraft ― 147 од., 
  • гелікоптерів / helicopters ― 134 од. 
  • автомобільної техніки / vehicles ― 1273 од.
  • кораблів /катерів / boats / cutters ― 7 од.
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 92 од.
  • спеціальної техніки / special equipment ― 25 од.
  • пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4 

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 04.04.2022

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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