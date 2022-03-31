Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 31.03.2022

Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 31 березня 2022
31.03.2022
Тридцять шостий день росія веде повномасштабну війну в Україні. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 31 березня – орієнтовно повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Бойові втрати противника з 24.02 до 31.03, які орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.03 were approximately:
- особового складу / personnel ― понад/ aprox. 17,5 тис. осіб,
- танків / tanks ― 614 од.,
- бойових броньованих машин / APV ― 1 735 од.,
- артилерійських систем / artillery systems ― 311 од.,
- РСЗВ / MLRS ― 96 од.,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ― 54 од.,
- літаків / aircraft ― 135 од.,
- гелікоптерів / helicopters ― 131 од.;
- автомобільної техніки / vehicles ― 1201 од.,
- легкі швидкісні катери / light speedboats ― 7 од.,
- цистерн з ПММ / fuel tanks ― 75 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 83 од.,
- Спеціальна техніка / special equipment ― 22,
- Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+