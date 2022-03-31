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Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 31 березня 2022

31.03.2022

Тридцять шостий день росія веде повномасштабну війну в Україні. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 31 березня – орієнтовно повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

втрати росії в Україні 31 березня

Бойові втрати противника з 24.02 до 31.03, які орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.03 were approximately: 

  • особового складу / personnel ― понад/ aprox. 17,5 тис. осіб,
  • танків / tanks ― 614 од.,
  • бойових броньованих машин / APV  ― 1 735 од., 
  • артилерійських систем / artillery systems ― 311 од., 
  • РСЗВ / MLRS ― 96 од., 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ―  54 од., 
  • літаків / aircraft ― 135 од., 
  • гелікоптерів / helicopters ― 131 од.;
  • автомобільної техніки / vehicles  ― 1201 од.,
  • легкі швидкісні катери / light speedboats ― 7 од.,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ―  75 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 83 од.,
  • Спеціальна техніка / special equipment ― 22,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4

Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 31.03.2022

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

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