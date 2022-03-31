Хроніки війни: Втрати росії в Україні за війну на 31.03.2022

Тридцять шостий день росія веде повномасштабну війну в Україні. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 31 березня – орієнтовно повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Бойові втрати противника з 24.02 до 31.03, які орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.03 were approximately:

особового складу / personnel ― понад/ aprox. 17,5 тис. осіб,

танків / tanks ― 614 од.,

бойових броньованих машин / APV ― 1 735 од.,

артилерійських систем / artillery systems ― 311 од.,

РСЗВ / MLRS ― 96 од.,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ― 54 од.,

літаків / aircraft ― 135 од.,

гелікоптерів / helicopters ― 131 од.;

автомобільної техніки / vehicles ― 1201 од.,

легкі швидкісні катери / light speedboats ― 7 од.,

цистерн з ПММ / fuel tanks ― 75 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 83 од.,

Спеціальна техніка / special equipment ― 22,

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

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