Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, телеведучий і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво завжди зазначає, що Україна є другим домом для нього. Саме тому з першого дня війни команда його ресторанів готує обіди для наших захисників, а сам шеф допомагає українським біженцям у Варшаві.

За кілька днів до війни Ектор Хіменес-Браво вирушив у відпустку до рідних у Колумбії.

«Новину про війну я застав у Колумбії. Серед ночі побачив інформацію на ВВС про те, що в Україні почалася війна, — ділиться Ектор. — Спочатку я не міг у це повірити. Думаю, як і ви. Після чого вся Україна, весь світ згуртувалися. Ми почали допомагати тим, що найкраще вміємо: готувати їжу для військових, тероборони, поліції, але мені цього було недостатньо. Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Україна ― моя сім’я.

Тож із Колумбії я прилетів до Варшави. Тут уже понад 1,5 млн українців. Їм усім потрібна допомога. Працюю одразу з кількома організаціями. Кожен має робити те, що може. Поки наші герої захищають наш дім, я допомагатиму їм у тилу».

Зараз ресторани Ектора та заклади партнерів щодня готують 2000―2500 обідів. Їжа призначається для тероборони, ЗСУ, поліції, шпиталів, людей похилого віку, які потребують допомоги. Обіди розвозяться службою доставки та волонтерами по всіх районах столиці. Також було відкрито збір грошей з усього світу, щоб підтримувати безперебійну роботу.

Сам Ектор більше двох тижнів перебуває у Варшаві, де працює одразу за кількома

напрямами. Перший з них — «Український дім» — організація, яка займається розселенням біженців, працює з дітьми, влаштовує їх до навчальних закладів, допомагає з оформленням документів. Разом з організацією шеф-кухар планує проводити благодійні акції, а отримані кошти спрямовувати на допомогу біженцям. Ектор співпрацює з ресторанами, які допомагають зібрати кошти для допомоги в Україні, координує роботодавців, щоб українці змогли знайти роботу за кордоном, проводить зустрічі з біженцями та волонтерами, активно закликає весь світ допомогти Україні.

«Я прожив 12 років в Україні і закохався в неї. Хочу повернутися до Києва і відбудувати все, що зруйнували російські терористи. Україна стане найбільш стрімкою в розвитку і найбільш процвітаючою країною у світі. Адже українці найкращі. Слава Україні! Героям слава!»

Якщо ви хочете фінансово допомогти команді Ектора у закупівлі продуктів для приготування їжі:

USD

BENEFICIARY JIMENEZ

IBAN:

UA 8332 2001 0000 0262 0931 4022 978

ACCOUNT NO: 2620 9314 0229 78

BANK JSC UNIVERSAL BANK

CITY KYIV, UKRAINE

SWIFT CODE: UNJSUAUKXXX

EUR

BENEFICIARY HECTOR BRAVO

IBAN:

UA 8830 5299 0000 0262 0590 1864 864

ACCOUNT NO: 5363 5423 2043 7404

BANK JSC CB PRIVATBANK

CITY KYIV, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

UAN

HECTOR BRAVO

MONOBANK

5358 3808 8871 7777

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