Взимку так важливо почуватися затишно і не перемерзати. Щоб походи надвір були максимально комфортними, треба одягатися відповідно. Зберегти тепло і здоров’я допоможе головний убір. Як вибрати собі найкращу шапку чи капелюх? І якими будуть модні головні убори взимку 2022 року? Дізнайтесь у нашому матеріалі.

Наймодніші головні убори початку зимового сезону — це хустка або косинка. Для суворих холодів підійдуть вироби з вельвету і хутра. Вони не тільки матимуть стильний вигляд, а й зможуть зігріти вас у мінусову температуру.

В’язані шапки стануть найпопулярнішими головними уборами 2022 року. Їхній секрет простий — вони комфортні і функціональні, а саме це і є основою трендів сезону.

Утримають свою популярність у зимовому сезоні 2022 року і панами. Якщо в теплу пору року вони були виготовлені з легких матеріалів, то зараз дизайнери пропонують такі вироби з вовни, канви, шкіри і твіду.

Взимку 2022 року на піку моди залишилися фетрові і тканинні широкополі капелюхи. Популярними будуть і моделі з низькими крисами. Щоб мати максимально трендовий вигляд у такому головному уборі, його можна носити із зав’язаною під капелюхом хусткою.

Хутряні аксесуари — модний тренд зимового сезону. Така шапка точно не дасть вам змерзнути і зробить образ дуже стильним.

